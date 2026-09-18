بعد توقف 5 سنوات.. عودة أعمال الأسفلت بطريق الداخلة – الخارجة بالوادي الجديد

تابع عمار منصور، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد يرافقه الدكتور محمد زين نائب المركز ، ميدانيًا بدء أعمال تشريب الأسفلت، والوقوف على سير العمل ومعدلات التنفيذ، بما يسهم في تحسين مستوى الطريق ورفع كفاءته وخدمة المواطنين.

شاكرين الجهود المبذولة من معالي الوزيرةالمحافظ في دعم عجلة التنمية في المحافظة وتطوير البنية التحتية .

جاء ذلك بعد توقف دام مايزيد عن 5 سنوات، عادت أعمال الأسفلت بطريق الداخلة – الخارجة، مع بدء أعمال تشريب الأسفلت، في خطوة تعكس التحرك الجاد نحو استكمال ورفع كفاءة الطريق.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي الدكتورة الوزيرة حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد ، وفي إطار ما تشهده المحافظة من تحرك قوي وسرعة في اتخاذ القرار ودفع متواصل لملفات البنية الأساسية والمشروعات ذات الأولوية.