د. هبة محمد عيد تكتب: مع بداية العام الدراسي.. أسرار تجعل الكتاب أحبّ إلى طفلك من شاشة الموبايل

مع إشراقة كل عام دراسي جديد، يتجدد في تفاصيل الحياة اليومية لكل أسرة ذلك التطلع الصادق نحو بداية مختلفة تحمل في طياتها التميز والهدوء، غير أن هذا التطلع يعتكر غالباً بمواجهة صامتة لكنها تشتعل، لأنها تقع في المساحة الفاصلة بين صفحة كتاب صامتة تحمل الوعد بالمستقبل، وبين شاشة الموبايل البراقة التي تجذب الانتباه وتسحر العقول في كل لحظة. لذلك نجد المشهد داخل منازلنا وفي مجتمعاتنا يعاد تشكيله بسرعة فائقة تحت تأثير التدفق الرقمي، حيث يجد الأبناء أنفسهم في حالة انجذاب نحو تطبيقات وألعاب مصممة بدقة لتخاطب انتباههم وتمنحهم متعة سريعة ومكافآت بصرية ونفسية خاطفة، ما يجعل أي محاولة لتقريبهم من الكتاب التقليدي شبيهة بجرهم إلى مهمة شاقة وجافة تفتقر إلى الروح.

​إن السر الأول والأهم نحو تفكيك هذه الأزمة يكمن في إدراك التكامل الأصيل بين دور المدرسة والبيت، فلا يمكن لأحدهما أن يسترد شغف الطفل بمفرده دون مساندة الآخر وهنا تبدأ المسؤولية من الفهم العميق للسبب السلوكي والنفسي الذي يجعل الطفل يهرب إلى الشاشة، فالألعاب الحديثة لا تأسر عقله لمجرد أنها تسلية، بل لأنها تمنحه شعوراً بالإنجاز السريع، وحين نقارن هذا الإيقاع المتسارع بالنمط التقليدي للمذاكرة، يبدو الكتاب في عين الطفل شيئاً رتيباً ومملاً، ويأتي هنا دور المدرسة الحقيقي في تحويل بيئة الفصل من التلقين الجاف إلى مساحة تفاعلية حاضنة، حيث يجب أن تعيد المدرسة تقديم المعرفة كرحلة اكتشاف واستحقاق، وتمنح الطفل فرصة للتعبير والقيادة، ما يجعله مقبلاً على الكتاب لمشاركة ما تعلمه باعتزاز، لا لمجرد نيل الدرجات.

​أما السر الثاني فيتجلى في الدور التربوي للبيت، والذي يستكمل ما غرسته المدرسة من خلال صناعة البيئة المحفزة والداعمة. ولعل النظر في التجارب والنظم التربوية الرائدة عبر العالم يكشف لنا كيف يترجم هذا التكامل عملياً فنجد في النموذج الدنماركي تركيز البيت على صناعة ركن مخصص للتعلم يعكس السكينة والدفء حيث يختار الطفل ألوانه وتفاصيله بنفسه ويكون معزولاً تماماً عن المشتتات الرقمية، ما يبني لدى الطفل رابطاً ذهنياً بين هذا المكان وبدء التركيز. وفي المقابل يقدم المنهج الفنلندي التكامل بين المدرسة والبيت كنموذج المذاكرة القائمة على اللعب والربط بالواقع، حيث تتحول الدروس إلى تحديات تفاعلية وخرائط ذهنية ملونة تحاكي متعة الألعاب الذكية، مع تقسيم وقت الدراسة إلى فترات قصيرة لا تتجاوز نصف ساعة تتبعها استراحة حركية، ما يحمي ذهن الطفل من الإجهاد ويُبقي شغفه متقداً.



ويبقى السر الثالث والمحوري متمثلاً في بناء الاتفاق الشفاف والشراكة بين المربي والطفل داخل الأسرة. فالتحول السلوكي المستدام لدى الأبناء ينبع دائماً من شعورهم بالتفاعل والمسؤولية، وليس من الانصياع الأعمى للتعليمات.كذلك تحويل الشاشة من وسيلة إدمانية إلى مجرد أداة مساعدة لذلك يتطلب منا بناء اتفاقات تربوية مشتركة مع الطفل، يشارك هو بنفسه في وضع تفاصيلها وتحديد أوقات الترفيه التي تلي إنجازه لمهامه الدراسية. هذه الشراكة تمنحه شعوراً بالاحترام والانضباط الذاتي، وتجعله ينظر إلى وقته باعتباره مساحته الخاصة التي يديرها بذكاء، بينما يسانده المعلم في المدرسة بالتشجيع والتقدير المستمر لكل جهد مبذول.

وفي النهاية ​يجب علينا حماية عقول أبنائنا من استنزاف الشاشات الرقمية مع بداية انطلاق هذا العام الدراسي، فهي رحلة تراكمية وممتدة للأعوام القادمة يتجلي فيها التعاون بين الجهد المبذول من المعلم في الفصل مع حكمة المربي في المنزل. إنها رحلة تتطلب نفساً هادئاً ووعياً متجدداً لإدراك أن الهدف الأسمى ليس مجرد إنهاء صفحات في مقرر دراسي، بل هو بناء عادة ذهنية أصيلة وتأسيس شغف إنساني بالمعرفة ليستمر مدى الحياة.

وعندما يشعر الطفل في كل يوم دراسي جديد أن الكتاب هو بوابته نحو التقدير والتعبير عن الذات واكتشاف مهاراته الدفينة، ستتراجع جاذبية الشاشة تلقائياً لتصبح مجرد تفصيل ثانوي في حياته، بينما يظل الكتاب يشرق في يده وعقله كصديق دائم ورفيق يلبي تطلعاته ويلهم شغفه نحو المستقبل.