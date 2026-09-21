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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينجح في استخراج 33 حصوة من مريض

صحة الغربية
صحة الغربية

وجهت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيلة وزارة الصحة بالغربية، خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي بمستشفى المحلة العام، عقب نجاحه في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض يبلغ من العمر 53 عامًا، أسفرت عن استخراج 33 حصوة من داخل المسالك البولية.

توجيهات صحة الغربية 


وكان المريض قد استقبلته مستشفى المحلة العام، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة، والتي أظهرت وجود حصوات داخل المسالك البولية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وإجراء التدخل الجراحي ، مؤكدة أن ما تحقق يعكس كفاءة الفرق الطبية بالمستشفيات التابعة للمديرية، وحرصها على تقديم أفضل مستوى ممكن من الرعاية الطبية للمرضى ، وتشجيع الكوادر الطبية، وتقديرًا لجهود الفرق الطبية في تقديم خدمات علاجية متميزة للمرضى.

تحرك صحة الغربية 

وأُجريت العملية تحت إشراف الدكتور هشام فتحي رئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى، وبمساعدة الدكتور محمود عبدالرازق، وبمشاركة كل من الدكتور محمود المسيري، والدكتورة شيماء الحفناوي حيث استغرقت العملية نحو ساعتين، وتكللت بالنجاح، ويخضع المريض للمتابعة وحالته الصحية جيدة ومستقرة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي إنقاذ حياة مريض مستشفي المحلة حصوات

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