نائب يطالب بتكثيف الرقابة على المحتوى الطبي ومحاسبة مستغلي حاجة المرضى

طالب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، بتكثيف الرقابة على المحتوى الطبي المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومواجهة الممارسات التي تستغل حاجة المرضى لتحقيق أرباح سريعة، مؤكدًا أن الأمر يمثل خطورة على الأمن الصحي للمواطن.

وقال وهدان إن بعض الأشخاص يروجون لأدوية وحلول علاجية لحالات مرضية دون الرجوع إلى مصادر موثقة أو تشخيص طبي، مستغلين حالة اليأس التي قد يمر بها المريض، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التشريعات للتطور التكنولوجي والحد من هذه الظواهر السلبية المضرة بالمجتمع.

واقترح إنشاء منصة مقننة تحت مظلة حكومية، تضم لجانًا فنية تراجع المحتوى الطبي والإعلانات والأدوية، إلى جانب مراجعة السجل الطبي والتسجيل الخاص بالمنتجات الدوائية قبل الترويج لها.

وأوضح أن المنصة المقترحة يمكن أن تتيح للمواطن التأكد من تسجيل الدواء والمواد الطبية الموجودة به، ومعرفة مدى صلاحيته، بما يساهم في الحد من العشوائية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي والحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين.