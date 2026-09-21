موقف مستقل لسيارات مبادرة نقل طلاب جامعة قناة السويس بجوار كلية الصيدلة بالإسماعيلية

يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ .ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة لطلاب الجامعات، ومتابعة إجراءات إنجاح مبادرة نقل الطلاب من مراكز المحافظة إلى جامعة قناة السويس، تم تخصيص ساحة انتظار وموقف مستقل لسيارات المبادرة بجوار مدخل كلية الصيدلة، بهدف تنظيم حركة السيارات ومنع التكدس داخل الموقف العمومي.

وقد أعلن الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، تخصيص ساحة الانتظار المجاورة لمدخل كلية الصيدلة لتكون موقفًا مستقلًا لسيارات المبادرة المخصصة لنقل الطلاب إلى جامعة قناة السويس، بما يتيح للطلاب استقلال السيارات من موقع منظم وآمن، بعيدًا عن الزحام والتكدس.

وتستهدف المبادرة، التي أطلقها اللواء أ. ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة للطلاب القادمين من مراكز التل الكبير ، القصاصين ، أبو صوير والقنطرة غرب، استجابةً لمطالب الطلاب وأولياء الأمور، والعمل على تخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة خلال أوقات الذروة ومع بدء العام الجامعي الجديد.

وجاء تخصيص الموقف الجديد ضمن الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضمان نجاح المبادرة، دون التأثير على حركة سيارات الأجرة العاملة بالموقف، من خلال الفصل بين نقاط تجمع السيارات التابعة للمبادرة والسيارات العاملة على الخطوط المعتادة، بما يسهم في الحد من التكدس وتنظيم حركة السيارات ومنع الاحتكاك بين السائقين.

ونفذت التجهيزات بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة الإسماعيلية وإدارة المرور.

كما شاركت القيادات المرورية في تنظيم الموقع وتحديد مسارات الدخول والخروج، حيث تم وضع الحواجز والصدادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات وتأمين منطقة تجمع الطلاب.