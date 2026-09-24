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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مركز التوظيف بجامعة عين شمس يدرب أكثر من 4000 طالب وخريج خلال صيف 2026

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

 أعلن مركز التوظيف بجامعة عين شمس عن نجاحه  في تنظيم وإدارة موسمه الصيفي لعام 2026، محققاً طفرة غير مسبوقة بتدريب وتأهيل ما يزيد عن 4000 طالب وخريج من جامعة عين شمس. يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لرؤية إستراتيجية شاملة تهدف إلى بناء مهارات الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل المتسارعة، مستنداً إلى دعم مؤسسي غير محدود وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و برئاسة أ.د. نيفين عاصم المدير التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب 
و د. علا سامي مدير مركز التوظيف.

ويعكس هذا النجاح تضافر جهود قطاعات الجامعة المختلفة لتوفير بيئة تدريبية متكاملة تواكب أحدث المعايير العالمية.

وشهد البرنامج الصيفي للمركز تنوعاً فريداً في المسارات التدريبية والمهنية التي تم تصميمها بعناية فائقة لتلبية احتياجات الطلاب بمختلف كلياتهم ومعاهدهم وقد انعكست ضخامة هذا الموسم الصيفي في لغة الأرقام؛ حيث شهد تقديم وتفعيل أكثر من 150 مجموعة تدريبية وبرنامجاً تفاعلياً امتدت لأكثر من 3000 ساعة تدريبية فعلية.

فمن خلال برامج التثقيف المهني الأساسية، قاد المركز حزمة من المبادرات الرائدة مثل برنامج "Be Ready" الذي مثل حجر الأساس في بناء المهارات الشخصية والوظيفية والتي تم تنظيمها مقرات كليات التجارة والألسن ومركز التوظيف، إلى جانب برامج المحادثة باللغة الإنجليزية، والجاهزية الوظيفية، فضلاً عن البرامج المتقدمة في مهارات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وبرامج الثقافة المالية بالتعاون مع كلية التجارة، وبرامج التوجيه المهني المتخصصة التي قدمت إرشاداً مباشراً للطلاب لصياغة مساراتهم المستقبلية بثقة ووعي.

ولم يقتصر النجاح على التدريب النظري والمهني داخل القاعات، بل امتد ليشمل قطاعاً حيوية للتعلم عبر التجربة، والذي نجح في ربط الطلاب مباشرة بكبرى المؤسسات والشركات المحلية والعالمية. فقد اتبعت خطة المركز تنظيم عشرات الفعاليات التفاعلية التي شملت زيارات ميدانية لمقرات الشركات الكبرى، ومحاكاة واقعية للمقابلات الشخصية مع مسئولي التوظيف، والجلسات الفنية وورش العمل المتخصصة التي قدمها نخبة من الخبراء ورواد الصناعة في مجالات التكنولوجيا، وإدارة الأعمال، والتسويق، والقانون، والعمل الحر. هذا التفاعل المباشر أتاح للشباب فرصة ذهبية للاطلاع عن قرب على ثقافة بيئة العمل الحقيقية وبناء شبكة علاقات مهنية واسعة تدعم فرصهم المستقبلية في التوظيف.

يعكس هذا الإنجاز الكبير التزام مركز توظيف جامعة عين شمس المستمر بتحقيق استدامة الخدمات التطويرية وتمكين الشباب الجامعي من امتلاك أدوات العصر الحديث، ليضرب المركز مثلاً يُحتذى به في كفاءة التخطيط المؤسسي والتشغيلي. إن تخريج أجيال قادرة على المنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لم يعد مجرد هدف، بل أصبح واقعاً مشهوداً يجسد ريادة جامعة عين شمس ودورها الفاعل في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار الأمثل في طاقات وقدرات شبابها.

مركز التوظيف بجامعة عين شمس مركز التوظيف جامعة عين شمس

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