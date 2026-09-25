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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تدعم أول مشروع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين بقرض قيمته 6 مليارات دولار

أمريكا تدعم أول مشروع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين بقرض قيمته 6 مليارات دولار
أمريكا تدعم أول مشروع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين بقرض قيمته 6 مليارات دولار
أ ش أ

تستعد الولايات المتحدة لدعم أول مشروع كبير لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين، من خلال تمويل يصل إلى 6 مليارات دولار للمشروع الذي تقوده مجموعة الطاقة الأرجنتينية "واي بي إف" بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالية وشركة الطاقة الإماراتية "إكس آر جي"، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 51 مليار دولار.

ويأتي الدعم الأمريكي ضمن مبادرة أمريكية-أرجنتينية تهدف إلى تعزيز وتحديث البنية التحتية، فيما أصدر بنك التصدير والاستيراد الأمريكي "إكسيم" ورقة شروط إرشادية غير ملزمة لتمويل المشروع بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار.

ويستهدف التمويل شراء سلع وخدمات أمريكية مرتبطة بتطوير البنية التحتية والإنتاج، وفقا لمنصة "منصة اويل برايس" المتخصصة في أسواق الطاقة.

ويشمل المشروع عقودًا لشركات أمريكية وأجنبية لتنفيذ منشآت معالجة الغاز ونظام خطوط أنابيب التصدير.

ويعتمد المشروع على موارد الغاز الصخري الضخمة ويهدف إلى إقامة سلسلة متكاملة لإنتاج الغاز ونقله ومعالجته وتصديره، إلى جانب وحدتين عائمتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 12 مليون طن سنويًا قبالة سواحل إقليم ريو نيجرو. ويستهدف الشركاء اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بحلول نهاية العام الجاري.

الولايات المتحدة تصدير الغاز الطبيعي مجموعة الطاقة الأرجنتينية واي بي إف شركة الطاقة الإماراتية إكس آر جي

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