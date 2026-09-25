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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك العاملة بالسوق المصرية، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

وسجل أعلى سعر لشراء الريال السعودي 13.781 جنيه في بنك HSBC، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 13.924 جنيه في بنك الكويت الوطني NBK.

سعر الريال السعودي اليوم  

HSBC: شراء 13.781 جنيه، بيع 13.808 جنيه.

البنك المركزي المصري: شراء 13.773 جنيه، بيع 13.810 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB: شراء 13.769 جنيه، بيع 13.803 جنيه.

QNB الأهلي: شراء 13.768 جنيه، بيع 13.801 جنيه.

المصرف العربي الدولي: شراء 13.765 جنيه، بيع 13.808 جنيه.

البنك المصري الخليجي: شراء 13.765 جنيه، بيع 13.809 جنيه.

بنك التعمير والإسكان: شراء 13.759 جنيه، بيع 13.804 جنيه.

بنك مصر: شراء 13.744 جنيه، بيع 13.804 جنيه.

البنك الأهلي المصري: شراء 13.743 جنيه، بيع 13.804 جنيه.

بنك البركة: شراء 13.739 جنيه، بيع 13.801 جنيه.

بنك الإسكندرية: شراء 13.717 جنيه، بيع 13.804 جنيه.

بنك قناة السويس: شراء 13.716 جنيه، بيع 13.811 جنيه.

كريدي أجريكول: شراء 13.690 جنيه، بيع 13.790 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.680 جنيه، بيع 13.712 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 13.616 جنيه، بيع 13.924 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي: شراء 13.436 جنيه، بيع 13.804 جنيه.

المصرف المتحد: شراء 13.339 جنيه، بيع 13.821 جنيه.

أعلى وأقل سعر للريال السعودي

وبحسب الأسعار الواردة، سجل بنك HSBC أعلى سعر لشراء الريال السعودي عند 13.781 جنيه، بينما جاء المصرف المتحد بأقل سعر للشراء عند 13.339 جنيه.

وعلى مستوى البيع، سجل بنك الكويت الوطني NBK أعلى سعر عند 13.924 جنيه، مقابل 13.712 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي كأقل سعر بيع ضمن القائمة.

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 أعلى سعر لشراء الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم

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