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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مكاسب اقتصادية متعددة.. برلماني: تطوير الغزل والنسيج يعزز الصادرات ويوفر العملة الصعبة

الغزل
الغزل
حسن رضوان

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل فرصة اقتصادية مهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة يمكن أن تحقق عوائد تتجاوز مجرد إنتاج الملابس والمنسوجات لتشمل زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتقليل الحاجة إلى استيراد المنتجات النهائية.

وأوضح سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن امتلاك مصر لخامة القطن يمثل نقطة قوة يمكن البناء عليها من خلال التوسع في التصنيع المحلي، بحيث لا تتوقف الاستفادة الاقتصادية عند إنتاج أو تصدير القطن، وإنما تمتد إلى مختلف مراحل التصنيع وصولًا إلى المنتج النهائي القابل للتصدير.

كل مرحلة تصنيع تعني قيمة اقتصادية جديدة

وقال عضو مجلس الشيوخ إن الانتقال من تصدير الخامات إلى تصنيعها محليًا يتيح الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة الاقتصادية داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن كل مرحلة إضافية في سلسلة الإنتاج تعني نشاطًا صناعيًا جديدًا وفرصًا أكبر للتشغيل والاستثمار.

وأضاف أن تعميق التصنيع في قطاع الغزل والنسيج يمكن أن يخلق منظومة مترابطة تشمل الزراعة والغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة والتعبئة والتصدير.

زيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي

وأكد سمير أن توسيع قاعدة المنتجات المصرية القابلة للتصدير يمثل أحد أهم العوائد الاقتصادية المتوقعة من تطوير القطاع، خاصة أن المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة تحقق عائدًا أعلى من تصدير المواد الخام.

وذكر أن زيادة صادرات المنسوجات والملابس يمكن أن تدعم تدفقات النقد الأجنبي، وتمنح المنتج المصري فرصة أكبر للانتشار في الأسواق الخارجية.

تقليل فاتورة الاستيراد

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن دعم الإنتاج المحلي من الغزل والمنسوجات والملابس يمكن أن يسهم كذلك في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، خاصة من خلال رفع جودة المنتج المصري وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح أن إحلال المنتجات المحلية محل جزء من الواردات لا يعني فقط توفير العملة الأجنبية، وإنما يدعم المصانع الوطنية وسلاسل التوريد المرتبطة بها.

فرص عمل واستثمارات جديدة

ولفت سمير إلى أن صناعة الغزل والنسيج تتميز بقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، ما يجعل التوسع فيها فرصة لخلق وظائف جديدة، خاصة في المحافظات التي توجد بها تجمعات صناعية وزراعية مرتبطة بالقطاع.

وأكد أن جذب استثمارات جديدة إلى الصناعات المرتبطة بالغزل والنسيج يمكن أن يفتح المجال أمام إنشاء مصانع متخصصة في مراحل الإنتاج المختلفة، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الصناعة.

أحمد سمير: المطلوب تحويل الميزة النسبية إلى عائد اقتصادي

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن امتلاك مصر للقطن وحده لا يكفي لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية، وإنما الأهم هو تحويل هذه الميزة إلى صناعة متكاملة ومنتجات تنافسية.

وأكد أن تطوير الغزل والنسيج يجب أن يرتبط بخطط واضحة لزيادة الإنتاجية والجودة، وتعميق التصنيع المحلي، وتشجيع الاستثمار، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يجعل القطاع أحد روافد النمو والصادرات وفرص العمل في الاقتصاد المصري.

تطوير الغزل والنسيج مكاسب اقتصادية متعددة الصادرات العملة الصعبة الاقتصاد المصري

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