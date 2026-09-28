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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي لـ داء الكلب.. كل ما تود معرفته عنه

داء الكلب
داء الكلب

يصادف اليوم العالمي لـ داء الكلب 28 سبتمبر من كل عام، يعتبر مرض فيروسي قاتل ينتقل إلى البشر عن طريق لعاب الحيوانات المصابة، وعادةً ما ينتقل الفيروس من خلال العض.

تشمل الحيوانات الأكثر عرضة لنقل داء الكلب في الولايات المتحدة الخفافيش، وذئاب البراري (القيوط)، والثعالب، والراكون، والظربان. أما في البلدان النامية، فتُعد الكلاب الضالة المصدر الأرجح لنقل المرض إلى البشر.

بمجرد أن تبدأ علامات وأعراض داء الكلب في الظهور على الشخص، فإن المرض يؤدي حتماً تقريباً إلى الوفاة؛ ولهذا السبب، ينبغي لأي شخص معرض لخطر الإصابة بالمرض أن يتلقى اللقاحات الخاصة به للوقاية منه.

أعراض داء الكلب 


قد تكون الأعراض الأولية لداء الكلب مشابهة جداً لأعراض الإنفلونزا، وقد تستمر لعدة أيام.

وقد تشمل العلامات والأعراض اللاحقة ما يلي:

حمى
صداع
غثيان
قيء
هياج
قلق
ارتباك
فرط النشاط
صعوبة في البلع
إفراز مفرط للعاب
خوف ينجم عن محاولة شرب السوائل بسبب صعوبة بلع الماء
خوف ينجم عن هبوب الهواء على الوجه
هلوسة
أرق
شلل جزئي

أسباب داء الكلب 


يُسبب فيروس داء الكلب (السعار) الإصابة بالمرض. ينتشر الفيروس عن طريق لعاب الحيوانات المصابة؛ إذ يمكن لهذه الحيوانات نقل الفيروس من خلال عض حيوان آخر أو إنسان.

وفي حالات نادرة، يمكن أن ينتقل داء الكلب عند وصول اللعاب الملوث بالفيروس إلى جرح مفتوح أو إلى الأغشية المخاطية، مثل تلك الموجودة في الفم أو العينين. وقد يحدث ذلك، على سبيل المثال، إذا قام حيوان مصاب بلعق جرح مفتوح في جلدك.

الحيوانات التي يمكنها نقل فيروس داء الكلب
يمكن لأي حيوان ثديي (أي الحيوان الذي يُرضع صغاره) أن ينقل فيروس داء الكلب. وتشمل الحيوانات الأكثر عرضة لنقل الفيروس إلى البشر ما يلي:

الحيوانات الأليفة وحيوانات المزارع
القطط
الأبقار
الكلاب
حيوانات القوارض الأليفة (مثل النمس أو "الفيريت")
الماعز
الخيول
الحيوانات البرية
الخفافيش
القنادس
القيوط (ذئاب البراري)
الثعالب
القرود
الراكون
حيوان المرموط (الخنزير البري الأمريكي)
وفي حالات نادرة للغاية، انتقل الفيروس إلى متلقي عمليات زراعة الأنسجة والأعضاء عن طريق عضو مصاب.

الوقاية من داء الكلب 

للحد من خطر تعرضك للحيوانات المصابة بداء الكلب:

قم بتطعيم حيواناتك الأليفة. يمكن تطعيم القطط والكلاب وحيوانات "الفيريت" (ابن عرس المستأنس) ضد داء الكلب. استشر الطبيب البيطري لمعرفة وتيرة التطعيم المناسبة لحيواناتك الأليفة.
أبقِ حيواناتك الأليفة تحت السيطرة. احتفظ بحيواناتك الأليفة داخل المنزل وراقبها عند خروجها؛ فهذا يساعد في منعها من الاحتكاك بالحيوانات البرية.
احمِ الحيوانات الأليفة الصغيرة من الحيوانات المفترسة. أبقِ الأرانب وغيرها من الحيوانات الأليفة الصغيرة  داخل المنزل أو في أقفاص محمية لضمان سلامتها من الحيوانات البرية، علماً بأن هذه الحيوانات الصغيرة لا يمكن تطعيمها ضد داء الكلب.
أبلغ السلطات المحلية عن الحيوانات الضالة. اتصل بمسؤولي مكافحة الحيوانات أو جهات إنفاذ القانون في منطقتك للإبلاغ عن الكلاب والقطط الضالة.
لا تقترب من الحيوانات البرية. قد تبدو الحيوانات البرية المصابة بداء الكلب غير خائفة من البشر. ليس من الطبيعي أن تظهر الحيوانات البرية ودّاً تجاه الأشخاص، لذا ابتعد عن أي حيوان يبدو غير خائف.
امنع دخول الخفافيش إلى منزلك. أغلق بإحكام أي شقوق أو فجوات قد تسمح بدخول الخفافيش إلى منزلك. وإذا علمت بوجود خفافيش في منزلك، فاستعن بخبير محلي لإيجاد طرق لمنع دخولها.
فكر في تلقي لقاح داء الكلب إذا كنت مسافراً أو تتواجد بكثرة حول حيوانات قد تكون مصابة بالمرض. إذا كنت مسافراً إلى بلد ينتشر فيه داء الكلب وتعتزم البقاء هناك لفترة طويلة، فاسأل طبيبك عما إذا كان ينبغي عليك تلقي اللقاح؛ وينطبق ذلك أيضاً على السفر إلى المناطق النائية التي يصعب فيها الحصول على الرعاية الطبية.

إذا كنت تعمل طبيباً بيطرياً أو تعمل في مختبر يتعامل مع فيروس داء الكلب، فاحرص على تلقي اللقاح المضاد للمرض.

داء الكلب أعراض داء الكلب أسباب داء الكلب القطط

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