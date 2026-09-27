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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أعراض سرطان الجلد.. ما شكل العلامات على الوجه؟

اعراض سرطان الجلد
اعراض سرطان الجلد
رشا عوني

يعد سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطان شيوعاً لكنه ليس خطير ويمكن علاجه فور التشخيص، وهناك أعراض سرطان الجلد التي تظهر وتنذرك بضرورة استشارة الطبيب، فكلما كان التشخيص مبكراً تسهل عملية العلاج، ونستعرض لكم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن سرطان الجلد ، وعلامات سرطان الجلد على الوجه وطرق الوقاية من هذا المرض ..

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سرطان الجلد هل هو خطير؟

هناك أنواع عديدة من سرطان الجلد، ولعل أكثرها شهرة سرطان الخلايا القاعدية وسرطانة الخلايا الحرشفية، وهذان النوعان هما أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا، غير أنهما يمكن علاجهم غالبًا علاجًا شافيًا وأخطر أنواع سرطان الجلد: الورم الميلانيني K وهو نوع أكثر قدرة على الانتشار، ما يزيد من صعوبة علاجه علاجًا شافيًا.

أنوع سرطان الجلد الشهيرة 

 

سرطان الجلد الميلاني (Melanoma)

  • الذي ينشأ في الخلايا الصبغية (Melanocytes) التي تمنح الجلد لونه.

سرطان الخلايا الصدفية (Squamous cell Carcinoma)

  • الذي ينشأ في الخلايا الصدفية المسطحة التي تشكل الطبقة العليا من الجلد.

سرطان الخلايا الصدفية (Squamous cell Carcinoma)

  • سرطان الخلايا القاعدية (Basal cell Carcinoma) الذي ينشأ في الخلايا القاعدية الموجودة في الطبقة العليا من الجلد أسفل الخلايا الصدفية.
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أعراض سرطان الجلد

  • نمو جديد على الجلد قد يبدو مثل الشامة أو النتوء أو القشرة.
  • تكوُّن رُقع خشنة على الجلد.
  • الإصابة بقروح جلدية لا تلتئم.
  • تغيرات في الشامة أو النمش، مثل زيادة حجمها أو تغيُّر لونها.
  • الشعور بحكة في الجلد حول الزوائد الجلدية.
  • الشعور بألم حول الزوائد الجلدية

الأعراض العامة لجميع أنواع سرطان الجلد

  • تغير في حجم الجلد، أو رؤية نزيف في المنطقة المصابة.
  • رؤية نتوءات على الوجه أو الأذنين أو الرقبة.
  • رؤية بقع تكون وردية أو حمراء اللون على البشرة.
  • تظهر على البشرة بعض الندبات البسيطة.
  • ظهور القروح التي تظهر وكأنها مقشَّرة، مع إصابتها بالنزيف باستمرار.
  • رؤية قرح على الجلد لا تلتئم تمامًا، أو تلتم ثم تعود مرة أخرى.
  • البشرة تكون خشنة، وقد يشعر المصاب بالحكة.

ما هي علامات سرطان الوجه ؟ 

  • قروح متقشرة لا تلتئم (أو قرح)
  • كتل صغيرة مستمرة (قد تكون حمراء أو شاحبة أو لؤلؤية)
  • بقع جديدة، أو نمش، أو كتل
  • الشامات التي تتغير في سمكها أو لونها أو شكلها على مدى أسابيع إلى شهور

سرطان الجلد في الوجه

يظهر سرطان الجلد في الوجه غالبًا على شكل بقعة خشنة متقشرة، أو قرحة لا تلتئم، أو نتوء لؤلؤي لامع ينتج غالباً عن التعرض المتكرر لأشعة الشمس. 

تشخيص سرطان الجلد

يقوم الطبيب بأخذ خزعة استئصالية لإزالة أيّ نسيج غير طبيعي، ثم يقوم بتحديد التشخيص ومرحلة الورم، وتعتبر سماكة الورم أو عمقه المؤشّر الأكثر أهميّة في التشخيص. 

علاج سرطان الجلد

تعتمد طريقة علاج سرطان الجلد على مرحلة المرض، ويمكن أن تتفاوت من إزالة بسيطة للشامة أو المنطقة المصابة، وصولا إلى العلاج الإشعاعي، والعلاج بالتبريد، والعلاج المناعي بالإضافة إلى الجراحة.

هل يمكن الشفاء من سرطان الجلد؟

نعم، يمكن للمريض الشفاء من سرطان الجلد بنسبة كبيرة جداً خاصة إذا تم اكتشافه وعلاجه في مراحله المبكرة

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طرق الوقاية من سرطان الجلد

يوجد بعض النصائح المهمة التي تحميك من الإصابة بمخاطر سرطانات الجلد بكل أنواعها، وهي تتمثل في كل مما يلي:

  • الابتعاد عن التعرض المبالغ به في الشمس في أوقات الذروة، واللجوء دومًا إلى الظل في لحظات الصباح.
  • ارتداء ملابس طويلة واقية من الشمس بقدر الإمكان لحماية البشرة طوال الوقت.
  • استعمال واقي الشمس قبل الخروج من المنزل.
  • الابتعاد عن أجهزة التسمير التي تغير لون البشرة، وتقوم بتدمير الخلايا وتسبب سرطان الجلد.
  • الحرص على الفحص المتكرر للبشرة، والتدقيق والبحث عن أي تغييرات من الممكن أن تكون ظاهرة على الجلد.
  • الحذر من التعامل مع الأسطح العاكسة للشمس مثل الرمل والماء والثلج.
  • التعرف على جميع الآثار الجانبية من الأدوية التي تتناولها فمن الممكن أن يسبب البعض منها حساسية من الشمس أو أمراض مزمنة.
  • الحرص على اتباع نظام صحي سليم، مثل ممارسة الرياضة بانتظام والالتزام بتناول الغذاء الصحي مثل الخضروات والفواكه طوال الوقت، لأنها تحافظ على سلامة الجسم بشكلٍ عام.

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