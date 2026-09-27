علاج عدوى زراعة الأسنان.. كيف تحمي الزراعة من المضاعفات؟

تُعد زراعة الأسنان وسيلة ممتازة لتعويض أي أسنان مفقودة أو متضررة بشدة من التسوس. ورغم أنها ليست أسنانك الطبيعية، إلا أنه ينبغي عليك العناية بها تماماً كما تعتني بأسنانك الأصلية؛ فهي في النهاية جزء من أسنانك، ومن الطبيعي أن ترغب في الحفاظ على صحتها وسلامتها.

ما هي عدوى زراعة الأسنان؟

تُعد عدوى زراعة الأسنان أمراً نادراً نسبياً، لكنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة إذا تُركت دون علاج. تبدأ المشكلة عادةً بتراكم البكتيريا التي لا تتم معالجتها، مما قد يؤدي إلى "التهاب الغشاء المخاطي المحيط بالزرعة" (peri-implant mucositis)، وهو التهاب يصيب الأنسجة الرخوة (الغشاء المخاطي) المحيطة بالزرعة. وإذا لم يتم التعامل مع هذه الحالة، فقد تتطور إلى "التهاب ما حول الزرعة" (peri-implantitis)، وهو مرض يصيب اللثة والأنسجة الرخوة والصلبة على حد سواء، مما قد يسفر عن فقدان العظم وفشل عملية الزراعة. وفي حال عدم السيطرة على الحالة، قد تتفاقم لتسبب مرضاً جهازياً (يؤثر على الجسم ككل) يصعب علاجه وقد يلحق الضرر بأعضاء أخرى.

ما هي الأسباب الرئيسية لعدوى زراعة الأسنان؟

على غرار الأسنان الطبيعية، يمكن أن تتعرض زراعة الأسنان للعدوى إذا تكاثرت البكتيريا وشكّلت طبقة "البلاك" (اللويحة الجرثومية)، مما يؤثر سلباً على اللثة والعظام الداعمة. ومن الشائع تشكّل غشاء حيوي (بيوفيلم) من البلاك في المنطقة الفاصلة بين زرعة التيتانيوم والتاج الاصطناعي، ليمتد تدريجياً نحو اللثة. وقد تنجم عدوى زراعة الأسنان عن عدة عوامل، منها:

سوء نظافة الفم والأسنان: يؤدي عدم تنظيف الأسنان بشكل كافٍ إلى تراكم البكتيريا.



التدخين: يعيق التدخين وصول الدم إلى اللثة، مما يمنع وصول العناصر الغذائية الضرورية ويحول دون التخلص من الفضلات، كما يزيد من احتمالية إصابة الفم بالعدوى.



ضعف الجهاز المناعي: إذا كان الجهاز المناعي ضعيفاً أو معتلاً لأي سبب كان، فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على قدرة الجسم على مقاومة البكتيريا، مما قد يؤدي في النهاية إلى حدوث عدوى.



مشاكل الفك واللثة: يمكن أن تؤدي حالات مثل هشاشة العظام والتهاب دواعم السن (periodontitis) -التي تتسم بفقدان تدريجي للعظم- إلى الإصابة بعدوى زراعة الأسنان.



مرض السكري: قد تؤدي بعض الأمراض، مثل السكري، إلى حدوث عدوى نظراً لتأثيرها على عمليات التمثيل الغذائي (الأيض) وعلى كفاءة الجهاز المناعي.



الحساسية: قد تلعب ردود الفعل التحسسية تجاه مادة الزرعة نفسها دوراً في حدوث المشكلة.



بعض الأدوية: يُعتبر استخدام أدوية معينة، مثل "البايسفوسفونات" (bisphosphonates) المستخدمة في علاج السرطان، عاملاً محتملاً يساهم في حدوث العدوى.

ما هي الأعراض التي تشير إلى حدوث عدوى في زراعة الأسنان؟



من الضروري جداً أن تكون على دراية بالأعراض المحتملة لعدوى زراعة الأسنان؛ وذلك للحيلولة دون تفاقم الحالة وتقليل الشعور بالانزعاج. وتشمل بعض هذه الأعراض ما يلي:

التهاب اللثة، والذي قد يصاحبه احمرار وتورم

اضطراب في حاسة التذوق

رائحة كريهة للفم

ألم أو شعور بعدم الراحة حول منطقة الزراعة

خروج صديد (قيح)

صعوبة في المضغ

نزيف

تخلخل أو تحرك زرعة الأسنان من مكانها

طعم معدني في الفم



إذا لاحظت أي علامات تدل على وجود عدوى، فيرجى التواصل مع طبيب الأسنان على الفور واتباع تعليماته؛ إذ أن إهمال العلاج قد يحوّل الالتهاب البسيط إلى عدوى خطيرة تؤثر على الجسم بأكمله.

كيف يمكن الوقاية من عدوى زراعة الأسنان؟



تُعد الوقاية هي المفتاح لنجاح عملية زراعة الأسنان، وهي خطوة سهلة التطبيق إذا بدأت في اتخاذها مباشرة بعد الجراحة:

اتبع التعليمات التي قدمها لك طبيب الأسنان لما بعد الجراحة؛ فقد صُممت هذه التعليمات خصيصاً لتلائم احتياجاتك الفردية، لذا من الضروري الالتزام بها بدقة.

حافظ على روتين منتظم لنظافة الفم والأسنان، بما في ذلك استخدام خيط الأسنان وتنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يومياً، مع الحرص على القيام بذلك برفق.

احرص على شرب كميات كافية من السوائل (الترطيب)، إذ يساعد الماء في التخلص من تراكم البكتيريا.

قلل من تناول السكريات، بما في ذلك المشروبات وعصائر الفاكهة.

حاول الحد من نشاطك البدني خلال فترة التعافي.

تجنب الأطعمة التي تتطلب مضغاً قوياً لمدة أسبوعين بعد الجراحة، واعتمد بدلاً منها على الأطعمة اللينة مثل الحساء، ومخفوق الفاكهة (السموذي)، والزبادي، وجبن القريش، ودقيق الشوفان، والبطاطس المهروسة، والبيض المخفوق، والموز، وهرس التفاح.

امتنع عن التدخين، حيث يمكن أن يقلل من نسبة نجاح العملية بمقدار 10%.

احرص على فحص وتنظيف زراعات الأسنان مرتين سنوياً.

كيف يتم علاج عدوى زراعة الأسنان؟

يتمثل الهدف الأساسي للعلاج في وقف تفاقم العدوى والحفاظ على الغرسة السنية. ويتحقق ذلك من خلال التشخيص الدقيق -الذي يعتمد على التصوير بالأشعة السينية- لأي فقدان محتمل في العظم. وتلي ذلك عملية فحص عمق الجيوب اللثوية (باستخدام مسبار خاص) لتحديد مرحلة العدوى، ومن ثم تُوضع خطة علاجية تشمل مزيجاً من الأساليب التالية:

المضادات الحيوية

تُعد خط الدفاع الأول ضد العدوى المحتملة، إذ توفر حاجزاً حيوياً ضد مسببات الأمراض الفموية، سواء كانت على شكل أقراص أو غسول للفم بتركيبة طبية قوية. وفي بعض الحالات، تُوصف علاجات مضادة للميكروبات للتعامل مع العدوى الناجمة عن كائنات دقيقة أخرى.

التنظيف الميكانيكي (إزالة الأنسجة المصابة)

تُعد هذه الطريقة مناسبة للاستخدام في الجيوب المخاطية الضحلة، حيث تُستخدم أدوات كشط (مكشطة) مصنوعة من ألياف الكربون أو أجهزة تعمل بالموجات فوق الصوتية. وتُعرف هذه التقنية -التي تعتمد على موجات عالية التردد- أيضاً باسم "التنظيف تحت الغشاء المخاطي"، وهي فعالة في إزالة أي مواد ملوثة أو مصابة قد تكون موجودة في المنطقة المحيطة بالغرسة.

تطهير السطح بالليزر

يعتمد هذا الأسلوب المبتكر على استخدام أشعة الليزر لإزالة الملوثات بفعالية عن سطح غرسة التيتانيوم والأنسجة المحيطة بها. ويتم ضبط إعدادات النبضات بما يتناسب مع شدة الالتهاب المحيط بالغرسة (Peri-implantitis).

الجراحة

في الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى موقع العدوى، يُلجأ إلى التدخل الجراحي أو إجراء التنظيف عبر فتح شريحة لثوية (Open flap debridement)؛ حيث يتم فتح شريحة من اللثة للوصول إلى مكان الإصابة، مع الجمع -عند الضرورة- بين التنظيف الميكانيكي واستخدام المطهرات.

إزالة الغرسة

هذه هي النتيجة الأكثر خطورة، وتحدث عندما يكون مستوى العدوى شديدًا وفقدان العظم كبيرًا. غالبًا ما يحدث هذا عندما يتطور التهاب الغشاء المخاطي حول الزرعة إلى التهاب عميق حول الزرعة. لإجراء هذه العملية، تُستخدم عادةً أدوات جراحية مثل المثقب أو الملقط.

بعد اكتمال فترة التعافي الكافية وتطعيم العظم، يمكن النظر في إعادة الزرع كخيار محتمل.