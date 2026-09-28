مظهر شاهين يرفض الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام.. العقوبة لا تهدر حرمة الجسد

علق الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على المقترح الذي طرحه الدكتور حسام موافي بشأن إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام في عمليات زراعة الأعضاء لإنقاذ المرضى في الحالات الحرجة.

سقوط حرمة جسد المحكوم عليه

وأكد شاهين رفضه للمقترح من الناحية الشرعية، مشددًا على أن الحكم بالإعدام لا يعني سقوط حرمة جسد المحكوم عليه أو أحقية أي جهة في التصرف في أعضائه.

وقال مظهر شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إنه مع كامل احترامه وتقديره للدكتور حسام موافي، فإنه يختلف معه في هذا الطرح.

وأوضح أن المحكوم عليه بالإعدام يخضع للعقوبة المقررة قانونًا بسبب الجريمة التي ارتكبها، لكن ذلك لا يترتب عليه امتلاك جسده أو أعضائه أو إهدار حرمته الإنسانية.

الحق في التصرف في الأعضاء

وشدد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على ضرورة الفصل بين تنفيذ العقوبة وبين التعامل مع جسد المحكوم عليه، مؤكدًا أن الحكم القضائي لا يمنح الحق في التصرف في الأعضاء البشرية.

الضوابط الشرعية والقانونية

وأشار إلى أن موافقة المحكوم عليه، من حيث المبدأ، يمكن أن تضعه في هذا الشأن في نفس موقف أي شخص آخر يرغب في التبرع، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية المنظمة لذلك.