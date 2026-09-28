حملات تموينية ببني سويف.. ضبط 49 شيكارة دقيق وتحرير 36 مخالفة لمخابز وبدالين

نظمت إدارة تموين بندر بني سويف بقيادة عزة بسيوني مدير الادارة
حملة تموينية موسعة للمرور ومراقبة مدى انتظام الحالة التموينية وضبط الأسواق.
أسفرت جهود الحملة عن تحرير 36 مخالفة تموينية متنوعة، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:
أولاً: في مجال المخابز البلدية (تحرير 20 مخالفة):
التصرف في الدقيق:
تحرير 6 تقارير تصرف في دقيق بلدي مدعم بإجمالي 49 شيكارة (زنة الشيكارة 50 كجم).
نقص الوزن: تحرير محضرين (2) لنقص وزن الرغيف
سجلات المخابز: تحرير 5 تقارير لعدم الاحتفاظ وسجل الغاز وعدم انتظام القيد به.
النظافة والمعدات: تحرير 6 تقارير لعدم نظافة أدوات العجين،
إلى جانب تقرير واحد لعدم وجود ميزان سليم ويعمل.
ثانياً: في مجال البدالين التموينيين (تحرير 16 مخالفة):
تجميع السلع: تحرير محضر تجميع سلع تموينية،
محضر آخر بتجميع 52 زجاجة زيت تمويني و60 كجم سكر.
قوائم التشغيل والتعليمات: تحرير 7 محاضر لعدم الاحتفاظ بقائمة بيانات التشغيل،
4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
سير العمل والاشتراطات الصحية : تحرير ٢محضرين لعدم مزاولة النشاط علي الوجه المعتاد وعدم حمل شهادة صحية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين