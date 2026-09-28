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وزير التعليم يفتتح مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بفايد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بالإسماعيلية

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، افتتاح مدرسة المهندس عبد الحميد أبو بكر للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أ.ح  نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبمشاركة من أعضاء مجلس النواب.

ويأتي افتتاح المدرسة في إطار المبادرة الرئاسية "جسور" وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تهدف إلى دعم وتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي ربطاً باحتياجات سوق العمل الحديث.

وقد تفقد النائب سيد عبد الجليل برفقة الوزير والمحافظ والضيوف الفصول الدراسية، المعامل المتطورة، والحدائق والملاعب المفتوحة بالمدرسة، للإطلاع على التجهيزات الحديثة والبيئة التعليمية المتكاملة التي تم توفيرها للطلاب.

وعلى هامش الافتتاح، شارك الحضور في ندوة تعريفية تناولت أهداف المدرسة ودورها المحوري في إعداد وتأهيل جيل جديد من الكوادر الشابة، القادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي وفق أعلى المعايير العالمية، لا سيما في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي.

وأكد النائب سيد عبد الجليل على أهمية هذه المشروعات التعليمية النوعية التي تسهم في تمكين الشباب وتوفير فرص عمل واعدة لهم، مشيداً بالجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم والتحالف الوطني والجهات التنفيذية بالمحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالإسماعيلية.

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