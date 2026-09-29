بريطانيا تؤكد دعمها للبنان خلال زيارة وفد سفارتها للجنوب

ذكرت السفارة البريطانية في بيروت أن وفداً منها برئاسة القائمة بالأعمال فيكتوريا دنّ، زار جنوب لبنان للاطلاع عن كثب على تأثير النزاع على المجتمعات المحلية، والتأكيد مجدداً على دعم المملكة المتحدة للبنان.
وأفادت السفارة - في بيان اليوم - أن الوفد التقى في صيدا بمحافظ لبنان الجنوبي والنبطية بالإنابة منصور ضو، لبحث التحديات الراهنة والدعم المطلوب لتعزيز الصمود المحلي والتخطيط لجهود التعافي.. كما وزار الوفد أحد مراكز التنمية الاجتماعية واستمع إلى العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية حول جهود دعم الأسر اللبنانية الأكثر هشاشة من خلال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للصدمات التابع للحكومة اللبنانية والذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بدعم من تمويل إنساني بريطاني.
كما زار الوفد منشأة تدريب تابعة للجيش اللبناني في الزهراني، طُوّرت عام 2025 في إطار برنامج صندوق الأمن المتكامل التابع للحكومة البريطانية وتأتي المنشأة في إطار أكثر من عقد من الدعم البريطاني للجيش اللبناني، وتشكل مركزاً رئيسياً لتدريب العسكريين تمهيداً لانتشارهم في مختلف أنحاء جنوب لبنان، بما يسهم في تعزيز حضور الدولة اللبنانية وبسط سلطتها.
وقالت القائمة بالأعمال فيكتوريا دنّ إن الزيارة إلى جنوب لبنان شكلت فرصة مهمة للاطلاع على الأثر المدمر للنزاع، وكذلك على الفرق المباشر والملموس الذي يُحدثه الدعم البريطاني في حياة المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن النزاع أسفر عن أزمة إنسانية حادة اتسمت بسقوط آلاف الضحايا ودمار واسع النطاق ونزوح جماعي.
وأكدت التزام المملكة المتحدة بالعمل مع الحكومة اللبنانية والشركاء الإنسانيين لدعم الاستقرار والصمود، وإيصال المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.