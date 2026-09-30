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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: الضربات الروسية تحمل رسائل ضغط على أوروبا لوقف دعم أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
هاني حسين

قال إيفان أوس، المستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إن استمرار الضربات الروسية ضد أوكرانيا بالمستوى نفسه يثير مخاوف من إمكانية توسع نطاق الهجمات لتشمل دولًا أوروبية، معتبرًا أن موسكو تحاول من خلال هذه الضربات توجيه رسائل واضحة إلى الدول الأوروبية بشأن استمرار دعمها لكييف.

وأضاف أوس، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرسالة الروسية تتمثل في مطالبة الدول الأوروبية بالامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات لأوكرانيا وخاصة المساعدات العسكرية، وإلا فإنها قد تواجه تهديدات روسية.

وأشار إلى أن روسيا أعلنت عقب الانتخابات البرلمانية عن خطوات تتعلق بعلاقاتها مع إستونيا، معتبرًا أن ذلك قد يكون مؤشرًا على إمكانية زيادة الضغوط الروسية على أوروبا بهدف التأثير على موقفها من دعم أوكرانيا.

وأوضح المستشار الأوكراني أن هناك أصواتًا داخل أوروبا بدأت تخشى من تورط القارة في الحرب بصورة أو بأخرى، لكنه أشار في المقابل إلى استمرار رغبة دول أوروبية في دعم أوكرانيا.

ورأى أوس أن هناك مؤشرات على أن الحرب قد لا تظل محصورة داخل الأراضي الأوكرانية، مشيرًا إلى أن روسيا كانت قد طالبت قبل اندلاع الحرب الشاملة، بعودة حلف الناتو إلى حدود عام 1997، بما يعني انسحاب الدول التي انضمت إلى الحلف بعد ذلك التاريخ وهو ما رفضته الدول المعنية.

وأضاف أن روسيا بدأت حملتها العسكرية بعد رفض هذه المطالب، بينما كانت تتوقع تحقيق نصر سريع لم يتحقق، معتبرًا أن الحرب تحمل أبعادًا تتجاوز الصراع داخل أوكرانيا وتمس أوروبا بصورة مباشرة.

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