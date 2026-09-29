أستاذ علوم سياسية: موسكو تشترط وقف الضربات على منشآت الطاقة في البحر الأسود

قال الدكتور سيرجي ماركوف، أستاذ العلوم السياسية والمستشار السابق في الكرملين، إن الاجتماع والمقترحات المطروحة يمكن أن تسهم في إحياء المفاوضات بين الأطراف مرة أخرى.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ أوكرانيا تنتهك باستمرار أنواعًا مختلفة من المفاوضات، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت مواقف متكررة من الجانب الأوكراني بشأن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار ماركوف إلى أن تكرار المطالب بعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي لا يعني بالضرورة أن هذه الاجتماعات ستؤدي إلى اتفاق حقيقي من أجل السلام أو إلى توقيع اتفاق بين القادة.

وأضاف أن زيلينسكي وعددًا من الدول الأوروبية يعتقدون أنهم قادرون على الضغط على الموقف الروسي، لكنه يرى أن هذا الأمر غير ممكن، وأن عدم القدرة على ممارسة هذا الضغط أصبح واضحًا للجميع.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الاجتماع يمثل أهمية خاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن نتائجه المحتملة قد تتيح عودة منتجات الطاقة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن ذلك من شأنه تخفيف الضغوط على أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذا الأمر مهم بالنسبة إلى ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي.

وأوضح ماركوف أن هناك إمكانية للتوصل إلى صيغة مقبولة بشأن منتجات الطاقة الروسية، لكنه أكد أن روسيا تشدد، كما فعلت في مناسبات سابقة، على ضرورة وقف الضربات ضد منشآت الطاقة في البحر الأسود.

وذكر، أن موسكو تطالب أيضًا برفع العقوبات المفروضة على منتجات الطاقة الروسية، مؤكدًا أن بلاده لا يمكنها وقف الضربات دون رفع العقوبات، معتبرًا أن هذه الملفات ستكون موضع نقاش خلال الاجتماعات المحتملة.