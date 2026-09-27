ميسرة بكور: المواجهة بين روسيا والناتو لا تزال في إطار مواجهات هجينة

قال الدكتور ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن المواجهة الحالية بين روسيا والناتو أو الاتحاد الأوروبي لا تمثل حربًا مباشرة بالمعنى الدقيق، وإنما تدور في إطار مواجهات هجينة.

وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الحديث عن تآكل الردع الأوروبي أو الروسي لا يعني، من وجهة نظره، انتهاء الردع، مشيرًا إلى استمرار وجود المادة الخامسة الخاصة بحلف الناتو، والتي يصعب على روسيا تحديد الظروف التي يمكن أن تُفعّل فيها، وهو ما يزيد من تكاليف المخاطر وحساباتها بالنسبة إلى موسكو.

تفوق عسكري واقتصادي للناتو

وأشار بكور إلى أن حلف الناتو يمتلك قدرات عسكرية واقتصادية كبيرة، موضحًا أن الإنفاق العسكري لدول الحلف خلال عام 2025 بلغ نحو تريليون و58 أو 56 مليار يورو، مقابل نحو 1.4 مليار بالنسبة إلى روسيا، بما يمثل فارقًا يقارب ثمانية أضعاف.

وأضاف أن دول الناتو البالغ عددها 32 دولة تمثل نحو 45% من اقتصاد العالم، معتبرًا أنه إذا قررت هذه الدول فرض حصار على روسيا، فإن حجم اقتصادها يمكن أن يوفر قدرة كبيرة على الضغط.

التفوق الجوي والقوة البشرية

ولفت إلى أن الناتو يمتلك نحو 21 ألف طائرة، مقابل نحو 4 آلاف إلى 4500 طائرة لدى روسيا، إلى جانب امتلاكه نحو 3 ملايين و300 ألف مقاتل، مقارنة بنحو مليون ونصف المليون لدى روسيا.

وأشار إلى أن القوات الروسية مستنزفة بعد أربع سنوات من الحرب، وهو ما يدخل ضمن حسابات القدرات العسكرية لدى الطرفين.

الدفاع الأوروبي المشترك

وأوضح مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات أن الاتحاد الأوروبي بدأ إجراءات واسعة النطاق بهدف دعم وتقوية ما يُعرف بالدفاع الأوروبي المشترك، تحت عنوان «سيف» SAFE، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد تعتزم إنفاق نحو تريليون و800 مليار دولار على التسليح حتى عام 2030.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يمتلك القدرة على خوض مواجهة عسكرية مع روسيا، إلا أن السؤال يتعلق بمدى قدرته على الاستمرار في هذه المواجهة.