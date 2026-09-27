قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير نظم صحية: وضوح التكلفة ومراعاة اختلاف الثقافات مفتاح جذب المريض الدولي
لامين يامال: لا تتفاجأوا بمستوى مصر.. الفراعنة يمتلكون لاعبين عظماء
الحرس الثوري: وحداتنا البحرية استولت على مركبة أمريكية ذاتية القيادة تحت الماء
تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن
كورولا وصني.. أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر
وسائل إعلام أمريكية: محاولة فاشلة لاقتحام قاعدة ماكديل الجوية بولاية فلوريدا
انهيار عقار بالمنيا واستخراج جثمان سيدة من تحت الأنقاض.. شاهد
سيف زاهر عن أزمة حسام حسن والشناوي: كله متسجل والحساب متأجل
من أفضل اللاعبين.. لامين يامال يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح ويشيد بمسيرته
لامين يامال يشيد بحمزة عبدالكريم: يمتلك كل الصفات ليصبح مهاجمًا رائعًا
إيران .. استهداف سفينة في مضيق هرمز بصاروخ كروز بحري
تفاصيل مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين.. حسابات مستقلة وصندوقان لتأمين العملاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ميسرة بكور: المواجهة بين روسيا والناتو لا تزال في إطار مواجهات هجينة

ميسرة بكور: المواجهة بين روسيا والناتو لا تزال في إطار مواجهات هجينة
ميسرة بكور: المواجهة بين روسيا والناتو لا تزال في إطار مواجهات هجينة
شيماء جمال

قال الدكتور ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن المواجهة الحالية بين روسيا والناتو أو الاتحاد الأوروبي لا تمثل حربًا مباشرة بالمعنى الدقيق، وإنما تدور في إطار مواجهات هجينة.

وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الحديث عن تآكل الردع الأوروبي أو الروسي لا يعني، من وجهة نظره، انتهاء الردع، مشيرًا إلى استمرار وجود المادة الخامسة الخاصة بحلف الناتو، والتي يصعب على روسيا تحديد الظروف التي يمكن أن تُفعّل فيها، وهو ما يزيد من تكاليف المخاطر وحساباتها بالنسبة إلى موسكو.

تفوق عسكري واقتصادي للناتو

وأشار بكور إلى أن حلف الناتو يمتلك قدرات عسكرية واقتصادية كبيرة، موضحًا أن الإنفاق العسكري لدول الحلف خلال عام 2025 بلغ نحو تريليون و58 أو 56 مليار يورو، مقابل نحو 1.4 مليار بالنسبة إلى روسيا، بما يمثل فارقًا يقارب ثمانية أضعاف.

وأضاف أن دول الناتو البالغ عددها 32 دولة تمثل نحو 45% من اقتصاد العالم، معتبرًا أنه إذا قررت هذه الدول فرض حصار على روسيا، فإن حجم اقتصادها يمكن أن يوفر قدرة كبيرة على الضغط.

التفوق الجوي والقوة البشرية

ولفت إلى أن الناتو يمتلك نحو 21 ألف طائرة، مقابل نحو 4 آلاف إلى 4500 طائرة لدى روسيا، إلى جانب امتلاكه نحو 3 ملايين و300 ألف مقاتل، مقارنة بنحو مليون ونصف المليون لدى روسيا.

وأشار إلى أن القوات الروسية مستنزفة بعد أربع سنوات من الحرب، وهو ما يدخل ضمن حسابات القدرات العسكرية لدى الطرفين.

الدفاع الأوروبي المشترك

وأوضح مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات أن الاتحاد الأوروبي بدأ إجراءات واسعة النطاق بهدف دعم وتقوية ما يُعرف بالدفاع الأوروبي المشترك، تحت عنوان «سيف» SAFE، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد تعتزم إنفاق نحو تريليون و800 مليار دولار على التسليح حتى عام 2030.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يمتلك القدرة على خوض مواجهة عسكرية مع روسيا، إلا أن السؤال يتعلق بمدى قدرته على الاستمرار في هذه المواجهة.

روسيا الناتو الاتحاد الأوروبي الردع الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

صورة ارشيفية

جائحة قادمة تهدد العالم.. تحذيرات من وباء إكس الغامض وكيف تستعد البشرية لمواجهته؟

أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد طلاقها من أحمد سعد رسميا.. أول رد فعل من علياء بسيوني

ترشيحاتنا

حريق

اختناقات وحروق.. إصابة 8 أشخاص في حريق هائل بسبب انفجار أسطوانة غاز في الفيوم| صور

المستشار وجدي عبد المنعم

تأجيل محاكمة 65 متهما في خلية الهيكل الإداري للإخوان لـ 23 نوفمبر

المتهمة

نشرت فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى في الدقهلية

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد