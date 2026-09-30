شكاوى متكررة .. برلمانية: المناهج الدراسية الحالية تضغط على الأسرة المصرية

قالت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك شكاوى متكررة من أولياء الأمور بشأن المناهج الدراسية، مشيرة إلى أن المناهج الحالية تتضمن أجزاء صعبة على الطلاب.

وأضافت، خلال برنامج حضرة المواطن، أنها أم لطفلة في الصف الثاني الابتدائي، وأن ما تسمعه من أولياء الأمور وما تراه على مواقع التواصل الاجتماعي دفعها للحديث عن الأمر.

وأوضحت أن الطفل من حقه أن يعيش طفولته، قائلة: "هل مستوى جميع الأمهات أنهم من حملة الماجستير والدكتوراه ويتناسبون مع هذه المناهج التي تفوق قدرات حتى الأم نفسها؟".

وأكدت أن كثافة المناهج لا تترك فرصة كافية للأم لأداء عملها الطبيعي في المنزل، أو لمذاكرة الطفل ومتابعة الواجبات والتقييمات، معتبرة أن الأسرة المصرية أصبحت تحت ضغط كبير.

وشددت على ضرورة إعطاء الأطفال فرصة أكبر للاعتماد على أنفسهم، مشيرة إلى أن التطبيق الفعلي للمناهج على أرض الواقع يختلف عن التطبيق الأكاديمي.