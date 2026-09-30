ماتت وهي رايحة المدرسة.. مصرع طالبة في حادث سير أليم بسوهاج

شهدت قرية الحواويش التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، حادثًا أليمًا أسفر عن مصرع الطالبة مي حمدان، أثناء توجهها إلى مدرستها، وسط حالة من الحزن بين أسرتها وأصدقائها وأهالي القرية.

وتعرضت الطالبة مي حمدان لحادث أثناء سيرها في طريقها إلى المدرسة، بعدما اصطدمت بها سيارة من الخلف، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، لتفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

وفور وقوع الحادث، سادت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي قرية الحواويش، خاصة أسرة الطالبة وأصدقائها وزملائها، بعد انتشار نبأ وفاتها.

وتحولت صفحات ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة لنعي الطالبة، حيث عبر الأهالي عن حزنهم لفقدانها، داعين لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان.

وشيع أهالي القرية جثمان الطالبة مي حمدان إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.