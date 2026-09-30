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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منطقة الوادي الجديد الأزهرية تكرّم أوائل الشهادات تقديرًا لتفوقهم وتميزهم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

في أجواءٍ يسودها الفخر والاعتزاز، كرّمت منطقة الوادي الجديد الأزهرية الطلاب والطالبات من أوائل الشهادات في مختلف المراحل التعليمية، تقديرًا لما حققوه من تفوق علمي وتميز دراسي، وتتويجًا لجهودهم المتميزة خلال العام الدراسي.

شهد فعاليات التكريم فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، بحضور فضيلة الشيخ محمد إسماعيل، مدير إدارة شئون القرآن الكريم، والدكتورة انتصار بخيت، مدير إدارة التوجيه الفني، وعيد حسين، مدير إدارة رعاية الطلاب، وكل من لبنى عبد العزيز وابتسام صلاح، من أسرة التربية الاجتماعية بالمنطقة.

وكان في استقبالهم الشيخ محمد الزهري، مدير إدارة الداخلة التعليمية الأزهرية، حيث تم تكريم أوائل الشهادات في مختلف المراحل التعليمية، وسط أجواء احتفالية تعكس اهتمام المنطقة بتشجيع أبنائها المتفوقين وتحفيزهم على مواصلة مسيرة النجاح.

وأكد فضيلة الشيخ شعبان مرعي أن تكريم المتفوقين يأتي تقديرًا لما بذلوه من جهد ومثابرة، ورسالة تشجيع لجميع طلاب المعاهد الأزهرية على الاجتهاد والتحصيل العلمي، مشيرًا إلى أن التفوق ثمرة للعمل الجاد، ودافع لمواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات في المراحل التعليمية المقبلة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد المنطقه الأزهرية

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