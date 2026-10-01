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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد خضوع إنجي علاء لعملية في المخ.. أكثر خمس عمليات جراحية شيوعًا في جراحة الأعصاب

إنجي علاء
إنجي علاء
هاجر هانئ

حرصت السيناريست إنجي علاء على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور خلال إجرائها عملية جراحية في المخ.

وكتبت إنجي علاء :"الحمد لله على كل شيء،  بعد ست سنين ضغط ومعاناة من تعب في الأعصاب عملت عملية للأعصاب في المخ، العملية خدت ست ساعات، عديت بأيام صعبة جدا والحمد لله خرجت من المستشفى وأتمنى تدعولي ربنا يكمل شفايا على خير ويتمم نعمته عليا يا رب يا كريم، انا راضية والحمد لله على سند ربنا الكبير ليا وعلى كل شخص ساعدني وزارني وبعتلي ودعالي".

 

 أكثر خمس عمليات جراحية شيوعًا في جراحة الأعصاب


قد يوصي جراح الأعصاب بمجموعة واسعة من العلاجات بناءً على الأعراض المحددة للمريض. ومن بين العلاجات الأكثر شيوعًا في جراحة الأعصاب ما يلي:

1. البزل القطني
يُعرف هذا الإجراء باسم البزل القطني، وهو من أبسط الإجراءات الجراحية العصبية. يُجرى لتشخيص المشاكل التي تصيب الجهاز العصبي المركزي، مثل التهاب السحايا، وسرطان الدماغ أو النخاع الشوكي، وسرطان الدم (اللوكيميا).

تتضمن هذه العملية إدخال إبرة في القناة الشوكية للمريض لسحب السائل النخاعي. يحيط هذا السائل بالدماغ والحبل الشوكي ويحميهما من الإصابات. من بين الأسباب التي قد تدفع جراح الأعصاب لإجراء البزل القطني ما يلي:

للكشف عن الأمراض أو الالتهابات أو العدوى
لحقن مخدرات النخاع الشوكي أو أدوية أخرى
لقياس ضغط السائل النخاعي للمريض
حقن مواد مشعة أو صبغة في السائل النخاعي لمراقبة تدفقه


2. استئصال القرص العنقي الأمامي
تُعالج هذه العملية الجراحية العصبية الشائعة الانزلاق الغضروفي، وهو سبب رئيسي لآلام الذراع أو الرقبة. خلال العملية، يقوم جراح الأعصاب بفتح الجزء الخلفي من الرقبة لاستخراج القرص المنزلق ودمج الأقراص المحيطة به. على الرغم من أن هذه العملية قد تبدو معقدة، إلا أنها تُجرى أحيانًا كعلاج للمرضى الخارجيين.

3. فتح الجمجمة
تتضمن عملية فتح الجمجمة إزالة الجزء العلوي من الجمجمة للوصول إلى الدماغ. تُجرى هذه العملية عادةً لمعالجة الأضرار الناجمة عن مشاكل صحية مثل السكتة الدماغية أو إصابات الرأس الرضية. تسمح إزالة الجزء العلوي من الجمجمة للدماغ بالتمدد بحرية دون أن يعيقه هيكل الجمجمة. كما تُمكّن هذه العملية الجراحين من الوصول إلى الدماغ لإجراء العمليات الجراحية. على سبيل المثال، تُجرى عملية فتح الجمجمة إذا احتاج جراح الأعصاب إلى إزالة ورم من دماغ المريض.

4. تخفيف الضغط عن تشوه كياري
يُستخدم هذا الإجراء الجراحي العصبي الشائع لعلاج تشوه أرنولد-كياري. تؤدي هذه الحالة إلى فقدان التوازن نتيجة تشوه في منطقة الدماغ المسؤولة عن تنظيم التوازن. يتضمن تخفيف الضغط عن تشوه كياري إزالة عظمة من الجزء الخلفي من الجمجمة.

5. استئصال الصفيحة الفقرية
تُجرى عملية استئصال الصفيحة الفقرية لعلاج آلام الظهر الشديدة. تتضمن هذه العملية إجراء شقوق صغيرة على طول العمود الفقري وإزالة جزء من الفقرة أو كلها. غالبًا ما يُعالج هذا الإجراء مشاكل متعلقة بألم الأعصاب والحبل الشوكي. عادةً ما تُعتبر عملية استئصال الصفيحة الفقرية خيارًا علاجيًا أخيرًا للمرضى الذين يعانون من آلام الظهر المُنهكة بعد فشل جميع الخيارات الأخرى.

إنجي علاء جراحة الأعصاب الانزلاق الغضروفي فتح الجمجمة علاج آلام الظهر

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