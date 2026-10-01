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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل خطة محافظة البحر الأحمر للإسكان والمياه والصرف والصحة والتعليم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لقاءً مع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، بحضور السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، ومدير مكتب المحافظ، ومديرو البوابة الإلكترونية والعلاقات العامة بالمحافظة، تناول خلاله عددًا من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس احتياجات المواطنين، واستعرض موقف المحافظة من ملفات الإسكان وأراضي الشباب والجمعيات، ومياه الشرب والصرف الصحي، والاستعداد للسيول، إلى جانب التعليم والصحة والمرافق والخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن ملف أراضي الشباب يشهد استكمال الإجراءات اللازمة، موضحًا أنه تمت مخاطبة هيئة الخدمات الحكومية لتحديد أسعار الأراضي، تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات التخصيص.

وفيما يتعلق بارتفاع قيمة الإيجارات، أوضح الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تتعامل مع الحالات الأكثر احتياجًا من الأرامل والمطلقات من خلال تقديم مساعدات مالية للمستحقين، بما يساهم في تخفيف الأعباء عنهم لحين توفير وحدات سكنية مناسبة.

وأشار البرقي إلى أن العلاقة الإيجارية تخضع في الأصل لاتفاق طرفيها، إلا أن المحافظة تعمل على تقليل الطلب على الوحدات السكنية من خلال توفير مساكن للعاملين بقطاعات السياحة والبترول والطاقة، لافتًا إلى أن تطبيق هذا التوجه سيبدأ في مدينتي الغردقة ورأس غارب، بالتوازي مع الإسراع في بناء أراضي الجمعيات.

وعن تطوير الطرق، أوضح محافظ البحر الأحمر، أن الشوارع الداخلية سيتم تنفيذ أعمال رصفها باستخدام بلاطات الإنترلوك، بما يتناسب مع طبيعة هذه الشوارع ويسهم في تحسين مستوى الخدمات والمظهر العام ورفع كفاءة المناطق السكنية.

مراجعة التوكيلات لضمان حقوق المشترين

وفي ملف التعاملات العقارية، أوضح محافظ البحر الأحمر أن عرض التوكيلات على اللجنة المختصة يستهدف حماية حقوق المتعاقدين وتأمين التعاملات، من خلال مراجعة التوكيلات والتأكد من سلامة الإجراءات والمستندات، بما يضمن حق المشتري قبل إتمام التعامل.

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تعطيل التعاملات، وإنما مراجعتها بصورة دقيقة لتوفير الضمانات القانونية اللازمة وحماية أطرافها.

محطات تحلية جديدة قبل الصيف المقبل

وفي قطاع مياه الشرب، أعلن الدكتور وليد البرقي بدء تنفيذ محطات تحلية في القصير وسفاجا ورأس غارب والشلاتين، بالتوازي مع إنشاء محطات تحلية صغيرة ينفذها القطاع الخاص، مشيرًا إلى وجود تنسيق لإقامة محطات جديدة في عدد من المدن، من بينها رأس غارب والقصير وسفاجا والغردقة.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن خطة المحافظة تستهدف زيادة مصادر مياه الشرب وتأمين الاحتياجات المستقبلية، موضحًا أن عددًا من محطات التحلية الجديدة من المستهدف دخولها الخدمة قبل صيف العام المقبل.

وفي ملف الصرف الصحي، أشار إلى استمرار العمل على توصيل خدمات الصرف الصحي إلى شمال الأحياء بمدينة الغردقة، موضحًا أن الأعمال جارية في منطقتي النور والجوهرة.

خطة للاستعداد للسيول والاستفادة من مياه الأمطار

واستعرض الدكتور وليد البرقي، إجراءات المحافظة للاستعداد لموسم السيول، مؤكدًا أن الاستعداد لا يقتصر على حماية المنشآت والطرق، وإنما يمتد إلى دراسة كيفية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول باعتبارها موردًا مائيًا يمكن الاستفادة منه وفق الإمكانات والمواقع المناسبة.

الإسراع في صيانة المدارس ودور مجالس الأمناء

وفي قطاع التعليم، تناول اللقاء أعمال صيانة المدارس، مؤكدًا أهمية مشاركة مجالس الأمناء في دعم أعمال الصيانة والمساهمة في التعامل مع الاحتياجات الخاصة بكل مدرسة، بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة.

المخطط التفصيلي شرط لاستكمال إجراءات التقسيم

وفيما يتعلق بموافقات الطيران المدني، أوضح الدكتور وليد البرقي أن طول مدة الحصول على الموافقات يمثل أحد الملفات التي تحتاج إلى معالجة، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من المخطط التفصيلي حتى تتمكن المحافظة من الحصول على الموافقة الخاصة بالتقسيم بصورة كاملة، بما يساهم في استكمال الإجراءات وفق الأطر القانونية.

دراسة إنشاء مستشفى للأورام وطلب إنشاء كلية للطب

وفيما يخص القطاع الصحي، كشف الدكتور وليد البرقي، عن دراسة إنشاء مستشفى للأورام بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب بحث احتياجات القطاع الصحي من التخصصات الطبية، في ظل وجود عجز في عدد من التخصصات، مع طرح طلب إنشاء كلية للطب بما يدعم توفير الكوادر الطبية المتخصصة وخدمة القطاع الصحي بالمحافظة.

كما أعلن محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم مخاطبة وزير الأوقاف بشأن إضاءة ساحة مسجد الميناء بالغردقة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات والمظهر العام للمنطقة المحيطة بالمسجد.

وأكد الدكتور وليد البرقي على أهمية استمرار التعاون والتنسيق والعمل بروح مختلفة خلال الفترة المقبلة، بما يواكب احتياجات المحافظة ويدعم سرعة التعامل مع الملفات المطروحة، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك هو تحقيق ما تسعى إليه المحافظة من نتائج ملموسة، بما يخدم المواطنين ويصب في صالح الوطن.

البحر الأحمر الغردقة محافظ البحر الأحمر ملف أراضي الشباب الشباب

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