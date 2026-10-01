حشد عسكري أمريكي مفاجئ.. حاملة الطائرات "روزفلت" في الطريق إلى الشرق الأوسط

كشف مسئول أمريكي يوم الخميس أن حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت تتجع إلى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مجموعة الإنزال البحري مايكون إيلاند.

وأوضح المسئول الأمريكي في تصريحات تلفزيونية، أن "حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو متجهة إلى الشرق الأوسط"، مضيفا أن "مجموعة الإنزال البحري مايكون إيلاند غادرت سان دييغو إلى الشرق الأوسط الاثنين الماضي".

يأتي ذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يمكن عودة الضربات ضد إيران مرة أخرى في تصريحات لمجلة "التايم".

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن وضع إيران سيئ للغاية واقتصادهم منهار ويريدون عقد صفقة لكنني أريدها صفقة حقيقية، مضيفا أن "شن هجمات جديدة على إيران أمر ممكن".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه فيما يتعلق برفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار فإن "ما رفضته قبل عام لن أوافق عليه اليوم"، مشيرا إلى أن الإيرانيين قدموا عرضا بشأن فتح مضيق هرمز اطلعت على بعض جوانبه وليس كله لكنه ببساطة ليس كافيا.