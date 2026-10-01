خلافات الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة بالضرب بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة "ربع نقل" بسرقة محصول قطعة أرض زراعية ملك شقيقها والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها حال مطاردتها لهم ولواذهم بالفرار بالإسماعيلية.

بالفحص تبين وجود خلافات بين القائمة على النشر (مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو صوير) وأشقائها حول ميراث قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز ، وحدوث مشادة كلامية بينها ونجل شقيقتها (عامل –مقيم بذات الدائرة) تطورت لمشاجرة تبادلا خلالها التعدى على بعضهما بالسب والضرب ومحرر بشأنها محضرين، قررت النيابة العامة حبس المشكو فى حقه إحتياطياً فى أحدهما "ما زال قيد الحبس" ، وبإستدعاء القائمة على النشر وسؤالها أقرت بإدعائها للنيل من أشقائها وأنجالهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.