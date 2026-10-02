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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل: مشروعات الجسر العربي تتكامل مع خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

عقدت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة،  اجتماعها الثامن والثمانين، بمشاركة كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور المهندس نضال القطامين، وزير النقل ووزير العمل الأردني، ، وحازم الحفاظي، ممثلاً عن وهب الحسني، وزير النقل العراقي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.


استعرض عدنان العبادلة مدير عام الشركة  خلال الاجتماع أبرز إنجازات الجسر العربي ومؤشرات أدائها الرئيسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، والتي أظهرت استمرار مسيرة النمو وتحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة في مختلف المؤشرات التشغيلية والمالية للشركة.

وأشار إلى أن النتائج المالية للشركة واصلت نموها المتصاعد، مسجلة أعلى مستوياتها منذ تأسيس الشركة، حيث تجاوزت الأرباح حتى 30 سبتمبر 2026 حاجز 40 مليون دولار أمريكي، بالتزامن مع وصول رأس المال والموجودات وحقوق الملكية والإيرادات إلى مستويات تاريخية، وكذلك تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الشاحنات المنقولة بنسبة نمو بلغت (15%)، إلى جانب استمرار النمو في معدلات نقل المسافرين على متن بواخر الشركة.

ولفت إلى أن أهمية النتائج لا تقتصر على قيمتها المالية، فهي توفر قاعدة مالية وتشغيلية  لمواصلة تحديث أسطول الشركة، والدخول إلى خطوط وأسواق جديدة، وتنويع مصادر الدخل، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات البحرية. كما أعلن العبادلة انضمام باخرة الركاب والشحن "الجسر"، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 85 شاحنة و254 راكباً، والقارب السريع "آشور"، بطاقة استيعابية تبلغ 312 راكباً، إلى أسطول الشركة، في خطوة تعكس النمو المتواصل والتوسع في القدرات التشغيلية والاستثمارية للجسر العربي.

كما بيّن أن الشركة انتهت من إجراءات انضمام باخرة إضافية للركاب والشحن، بطاقة استيعابية تبلغ 110 شاحنات و253 راكباً، ليرتفع بذلك عدد وحدات أسطول الجسر العربي، مع انضمام الوحدات البحرية الجديدة، إلى 11 وحدة بحرية.

وأضاف أن تعزيز الأسطول البحري يأتي في إطار استراتيجية الشركة لرفع قدراتها التشغيلية، وزيادة المرونة في إدارة عملياتها، وتنويع خياراتها التشغيلية، وترسيخ قدرتها على النمو والاستدامة والمنافسة، وفتح آفاق أوسع للتوسع وتعزيز حضورها في سوق النقل البحري في منطقة البحر الأحمر وما بعدها.

وفي إطار خطط الشركة لتوسيع شبكة عملياتها، كشف العبادلة عن بدء الاستعدادات لتشغيل بواخر الجسر العربي على خطوط ملاحية جديدة، وفي مقدمتها الخط البحري سفاجا–ضبا، الذي يعد من الخطوط المهمة والرئيسية لنقل المسافرين والشاحنات والبضائع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

كما تم استعراض  خطط عمل الشركة لعام 2027، موضحاً انها جاءت ترجمة لما وصلت إليه الشركة من مكانة مرموقة في صناعة النقل البحري، وأضاف أن التوسع في أنشطة الشركة وتطوير أعمالها وخدماتها وتنويع مجالات استثماراتها يشكل الركيزة الأساسية في استراتيجية الجسر العربي للسنوات المقبلة، والتي تستهدف الانتقال التدريجي من نموذج أعمال يرتكز بصورة رئيسية على النقل البحري إلى منظومة أعمال أكثر شمولاً وتكاملاً، تضم إلى جانب النقل البحري مجالات البنية التحتية والخدمات والصناعات البحرية والأنشطة المساندة مشيرا  إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية، وفي مقدمتها مشروع تطوير وتشغيل وإدارة منشأة صيانة وإصلاح القوارب "القزق" في مدينة شرم الشيخ بالشراكة مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومشروع إدارة وتطوير وتشغيل محطة الركاب في ميناء العقبة بالشراكة مع شركة تطوير العقبة.

كما بين العبادلة ان الشركة تواصل التوسع في تبني الحلول والتقنيات الرقمية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات، وتحسين تجربة المسافرين والشاحنين، وتعزيز قدرة الشركة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع النقل والخدمات البحرية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير  أن دلالات نتائج الجسر العربي تتجاوز المؤشرات المالية والتشغيلية، إذ تعكس انتقال الشركة إلى مرحلة أوسع من تحديث الأسطول وتنويع الأنشطة، مضيفا أن هذه المرحلة تتكامل مع رؤية الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل البحري، وأن الدولة تمضي في تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة خدماتها، وربطها بشبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ الجافة ضمن ممرات لوجستية دولية  متكاملة، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. مشيرا  إلى أن انضمام وحدات جديدة ذات طاقة استيعابية أكبر إلى أسطول الشركة من شأنه أن يرفع معدلات تردد الرحلات وانتظامها، ويحسّن خدمات نقل المسافرين والشاحنات، بما يسرّع حركة البضائع ويعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العربية.

وأشار إلى أن استعدادات الشركة لتشغيل خط سفاجا – ضبا يشكل نقلة نوعية للخدمات المقدمة على هذا المسار البحري وسيعزز دور ميناء سفاجا في حركة التجارة مع المملكة العربية السعودية والمنطقة، واكد على دعم وزارة النقل لشركة الجسر العربي في تشغيل خط سفاجا-ضبا وأهمية دخول بواخر حديثة على هذا الخط الذي يدعم الممر اللوجستي الجديد الذي يربط أوروبا ومصر ودول الخليج العربي في ممر التجارة العربي الجنوبي، وأضاف أن مشروع منشأة صيانة وإصلاح القوارب في شرم الشيخ يضيف حلقة جديدة إلى منظومة الخدمات والصناعات البحرية المساندة في موانئ البحر الأحمر، وياتي المشروع في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية واهتمامها لرفع كفاءة وتطوير جميع موانئ جمهورية مصر العربية، والاهتمام بجعل مصر مركزاً اقليمياً لإصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية ذات الحمولات الكبيرة ومركزاً عالمياً لسياحة البخوت. 

وأكد دعم خطط الشركة لتشغيل بواخرها على خطوط إضافية تخدم التجارة الدولية للدول المؤسسة الثلاث، وأشاد بأداء الشركة وإدارتها التنفيذية والعاملين فيها، وبالشراكة المستمرة بين الدول الثلاث مؤكدا ان  الجسر العربي هي ايقونة العمل العربي المشترك وقصة نجاح للتعاون والتكامل العربي.

وقال وزير النقل ووزير العمل الأردني الدكتور مهندس نضال القطامين إن نتائج الجسر العربي تعكس قدرة المشروع العربي المشترك على التطور والنمو وفق أسس تجارية وتشغيلية مستدامة، وأضاف أن تجاوز الأرباح 40 مليون دولار خلال تسعة أشهر يوفر قاعدة قوية لمرحلة أوسع من النمو والاستثمار، ولفت إلى أهمية أن يتزامن التوسع في الأسطول والخطوط مع تطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالنقل. 

وأوضح أن مشروع محطة الركاب في ميناء العقبة يستهدف رفع جودة الخدمات للمسافرين على خط العقبة – نويبع، ودعم دور العقبة في حركة النقل والتجارة والترانزيت والربط بين المشرق والمغرب العربيين.
وقال القطامين ان ما تحققه الشركة من نتائج قياسية للعام الثالث على التوالي ثمرة جهود الإدارة التنفيذية والعاملين مؤكداً أهمية البناء عليها بما يعزز استدامة أعمال الشركة ودورها في التكامل الاقتصادي بين الدول المؤسسة.

من جانبه، أكد  حازم الحفاظي، ممثل وزير النقل العراقي، أن التطور الذي تشهده الجسر العربي يمثل ترجمة عملية للرؤية التي تبنتها الجمعية العمومية بتوسيع نطاق أعمالها واستثماراتها لتشمل، إلى جانب نشاط النقل البحري مشاريع البنية التحتية والصناعات والخدمات البحرية المساندة.
وأشار إلى أن النتائج المحققة وتحديث الأسطول والتوسع في الخطوط تمنح الشركة قاعدة أوسع لتعزيز دورها في الربط بين المشرق العربي وشمال أفريقيا، والاستفادة من الفرص المرتبطة بحركة التجارة والربط البحري الإقليمي.

وفي الختام أعرب العبادلة عن تقديره لدعم حكومات ووزارات النقل في الدول المؤسسة الثلاث والجمعية العمومية ومجلس الإدارة وللتعاون المثمر مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة تطوير العقبة، معتبراً أن المشروعات المشتركة معهما تمثل نموذجاً واعداً للاستثمارات العربية في القطاع البحري، وشدد على أن الشركة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها لتكون نموذجاً عربياً في التكامل البحري المستدام، مستندة إلى دعم الدول المؤسسة، وكفاءة العاملين والكوادر البحرية، وخبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في إدارة النقل البحري الإقليمي وتشغيله.

الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي شركة الجسر العربي للملاحة الجسر العربي الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل

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