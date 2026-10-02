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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حفاظًا على أرواح المواطنين.. إزالة منزل آيل للسقوط في إدكو بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
ساندي رضا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو أعمال إزالة وهدم منزل آيل للسقوط مكون من دور أرضي وطابق علوي، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن التعامل الفوري مع العقارات والمنشآت التي تمثل خطورة على حياة المواطنين.

إزالة عقار آيل للسقوط

وجاءت أعمال الإزالة بعد ثبوت وجود خطورة داهمة بالعقار، بما يشكل تهديدًا على سلامة المارة والمواطنين، حيث جرى هدم المنزل بالكامل حتى منسوب سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين موقع العمل ومنع تعرض المواطنين لأي مخاطر أثناء تنفيذ أعمال الإزالة.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو استمرار التعامل الفوري والحاسم مع العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط، وفقًا للقرارات القانونية والهندسية المنظمة، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وناشدت الأجهزة التنفيذية المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي عقارات أو منشآت تظهر عليها علامات تصدع أو تشققات قد تمثل خطرًا على السلامة العامة، لاتخاذ الإجراءات الهندسية والقانونية اللازمة حيالها.

البحيرة محافظة البحيرة مدينة إدكو إزالة منزل

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