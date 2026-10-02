ادفع الإتاوة وإلا.. ضبط «فتوة الركن» لفرضه مبالغ على سائقي الأجرة بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من قيام أحد الأفراد بطلب مبالغ مالية من سائقي سيارات الأجرة بمحيط أحد المواقف في القاهرة، والتعدي عليهم بالسب حال رفضهم دفع تلك المبالغ.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الصور، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبمواجهته، اعترف بمزاولة مهنة منادي سيارات دون ترخيص، كما أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، أثناء تواجده بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة السلام أول.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.