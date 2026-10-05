بمشاركة مصر والسعودية والأردن وعمان.. خطة عربية جديدة لدمج التكنولوجيا في تدريب أخصائيي ذوي الإعاقة

انطلقت أولى الورش التدريبية الخاصة بـ«التطبيق العملي لنقل المعرفة»، ضمن البرنامج المتخصص لإعداد كوادر تدريبية في مجالات الكشف والتدخل المبكر وتوظيف التكنولوجيا المساعدة للأطفال ذوي الإعاقة، وذلك في الأول من أكتوبر 2026، بمقر أكاديمية «طفولة» العربية للتدريب وتنمية القدرات بالمجلس العربي للطفولة والتنمية في القاهرة.



وتأتي الورشة في إطار تنفيذ مشروع «تنمية القدرة على الكشف والتدخل المبكر لدى المعنيين بالأطفال ذوي الإعاقة، في ضوء التقدم العلمي والتطور التكنولوجي»، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).



وأكدت هدى البكر، الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، أن هذه الخطوة التنموية الجديدة تسعى إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق أثرها التنموي على المستوى العربي.



وأشارت إلى أن شهر أكتوبر الجاري سيشهد زخمًا تدريبيًا مكثفًا يمتد حتى نهايته، يتم خلاله نقل الخبرات المعرفية من المدربين المشاركين في برنامج إعداد المدربين (TOT)، الذي عُقد في يوليو 2026، إلى جمعياتهم ومؤسساتهم؛ لضمان قياس فاعلية المحتوى التدريبي، وتعزيز كفاءة الأداء المهني والتخصصي في بيئات العمل المختلفة، فضلًا عن التحقق من المواءمة بين المعارف المكتسبة والممارسات الميدانية.



وأضافت الأمين العام أنه سيتم تنفيذ 9 ورش تدريبية متكاملة، حيث تقام 5 ورش بمقر المجلس في القاهرة، وورشة تدريبية بمدينة العريش، إلى جانب تنظيم 3 ورش تدريبية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية.



يُذكر أن هذا البرنامج التدريبي لنقل المعرفة يستهدف بناء قدرات أكثر من 110 مشاركين من الأخصائيين والخبراء الميدانيين العاملين في جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة.



ويتناول البرنامج آليات متقدمة للتعامل مع مختلف الإعاقات، والتي تشمل: اضطراب التعلم المحدد، واضطراب طيف التوحد، والإعاقة السمعية، والإعاقة الحركية، والإعاقة الذهنية.