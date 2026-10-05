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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| رفع كفاءة ورصف طريق أبو طرطور والداخلة.. وفعاليات فنية على مدار شهر أكتوبر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مستجدات أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق الخارجة/الداخلة، ومعدلات التنفيذ بالقطاعات الجاري العمل بها، وذلك في مستهل جولتها الميدانية بعدد من المراكز، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ67 ، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والدكتور عبدالرحمن الباز نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس علاء عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بالوادي الجديد، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة والهيئة.

واستهلت المحافظ جولتها بالاستماع إلى شرح تفصيلى تضمن مخطط أعمال الرصف الجارية بالقطاع المستهدف من الكيلو 30 حتى الكيلو 45 بطريق أبو طرطور/ الداخلة، حيث تم الانتهاء من رصف مسافة كيلومتر، تمهيدًا لاستكمال الأعمال تباعًا بالقطاعات المؤهلة بطبقة الأساس، وفق المراحل والمواصفات الفنية المعتمدة.

وفي سياق متصل، تابعت المحافظ أعمال رفع الكفاءة وبدء الرصف بالقطاع من الكيلو 120 إلى 140 كم ، بحضور الأستاذ عمار منصور رئيس مركز بلاط، حيث تستهدف الأعمال الحالية تنفيذ الرصف الأسفلتي لمسافة 4 كم باتجاه الداخلة/الخارجة، بالتوازي مع استكمال تجهيز نحو 7 كم بطبقة الأساس، تمهيدًا للرصف فور توافر الخامات البيتومينية اللازمة، مع استمرار استكمال باقي الأعمال وفق البرنامج الزمني

وأكدت المحافظ أن المستهدف الانتهاء من أعمال القطاعين خلال شهر يونيو المقبل، بإجمالي أطوال تصل إلى 35 كم من أعمال رفع الكفاءة والرصف، ضمن مشروع تطوير طريق الخارجة/الداخلة، بتكلفة اجمالية 375 مليون جنيه، مشددةً على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر بين المحافظة والهيئة العامة والجهات المنفذة؛ لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والبرنامج الزمني وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة والكفاءة التشغيلية للطريق.

محافِظ الوادي الجديد تشهد عروضًا فنية على مسرح سينما هيبس بالخارجة


شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الأمسية الفنية التي أُقيمت بسينما هيبس بمدينة الخارجة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي السابع والستين وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وسط أجواء احتفالية مميزة وحضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة، وحامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد، وابتسام عبدالمريد مدير عام الثقافة بالمحافظة، والنائب مصطفى يسري عضو مجلس النواب، وأبطال فريق "سكاي وان" للرياضات الجوية ولفيف من القيادات التنفيذية وأهالي المحافظة.

حفلات وعروض فنية 

أحيا الاحتفالية الفنان أحمد إبراهيم، الذي قدم باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والفلكلورية، وسط تفاعل واسع من الجمهور، في أجواء جسدت روح الانتماء والبهجة.

وخلال كلمتها، جددت المحافظ تهنئتها لأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي، مؤكدةً استمرار الفعاليات على مدار شهر أكتوبر بكافة مراكز المحافظة، مقدمةً الشكر والتقدير للفرق الفنية المشاركة وأدائها المتميز الذي أضفى بهجة خصوصا لاحتفالات اليوم، كما أعربت عن تقديرها لأبطال فريق العروض الجوية على ما قدموه من أداء بطولي مميز ولوحة فنية زينت سماء المحافظة لأول مرة.

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