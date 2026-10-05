الوادي الجديد.. إطلاق مبادرات تنموية وتوقيع بروتوكولات تعاون لتمكين الشباب

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، فعالية إطلاق حزمة جديدة من المبادرات التنموية وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي السابع والستين.

وأكدت محافظ الوادي الجديد أن التعاون مع نادي الروتاري يأتي في إطار دعم جهود المحافظة في مجالات التنمية وتمكين الشباب والاستدامة، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والبيئية التي تتمتع بها المحافظة، مشيدةً بما يقدمه النادي من مبادرات وأفكار تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة أمام أبناء الوادي الجديد.

وشهدت الفعالية إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات الجديدة، تضمنت تأسيس نادي روتاري ساتلايت الوادي الجديد، وإطلاق منصة التمور المصرية لتسويق تمور المحافظة وإتاحة أكثر من 46 منصة تسويقية أمام المزارعين والمنتجين ،وإطلاق متجر التمور الخيري من خلال تخصيص عائد خيري لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، ورحلات ظلال النخيل ومبادرة النسيج الأخضر والتي تهدف إلى التوسع في زراعة أصناف النخيل الجافة من خلال تقنية زراعة الأنسجة النباتية، بما يستهدف دعم قطاع التمور وتعظيم القيمة المضافة لمنتجات المحافظة، إلى جانب تعزيز البعد البيئي والسياحي وفتح مسارات جديدة لتمكين الشباب.

وفي هذا السياق، أكدت المحافظة أن قطاع التمور يمثل أحد أهم المقومات الاقتصادية والزراعية وأن العمل على تطوير منظومة التمور لا يقتصر على زيادة الإنتاج وإنما يمتد إلى تحسين تسويق المنتج رفع القيمة المضافة وإتاحة فرص تصديرية تحقق التوازن المطلوب بالسوق المحلي بما يحقق عائدًا أكبر على المزارعين والمنتجين.

كما تضمنت الفعالية تكريم عدد من شركاء التنمية من ممثلي قطاع الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصعيد، إلى جانب تكريم خريجي الدفعة الأولى من برنامج صعيد مصر الأخضر 2030، ومنح جوائز مالية قيمة بلغت قيمتها 166 ألف جنيه، لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتميزة في مجالات إعادة تدوير المخلفات الزراعية و الزراعة الذكية و الحرف اليدوية.