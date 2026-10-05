وزير الري: نتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة للمتابعة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين، في إطار منظومة دقيقة للمتابعة على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك عقب تلقي وزير الري تقريرا من رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري المهندسة إيمان عبدالعزيز، لاستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وقال الدكتور سويلم إن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية، بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى، وأنه حال تلقي أي شكاوى، فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فوري وفعال لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.. مؤكدا دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين.

جدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن الوزارة بحثت 1209 شكاوى وطلبات واستغاثات خلال شهر سبتمبر الماضي، وأن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية سبتمبر 2026 بلغت 98.22%.

وقد وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة، أجهزة الري المختصة بمحافظة البحيرة لسرعة اتخاذ اللازم حيال تضرر الأهالي من استخدام الأطفال لماسورة (بدالة) مصرف جبارس للعبور عليها، حيث تم بحث الشكوى على الطبيعة بمعرفة هيئة الصرف، وتم التوجيه من وزير الري بالتحرك الفوري وعمل "عداية" لمرور الأطفال، لحين الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الكوبري الواقع على مصرف جبارس.

وفي محافظة القليوبية، تم التوجيه لأجهزة الري بالمحافظة بسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى الواردة بتضرر الأهالي من عدم وصول مياه الري وعدم تطهير ترعة الصيصة الجديدة بمركز شبين القناطر، حيث تمت المعاينة وتطهير الترعة ووصول المياه خلال دور العمالة المقرر.

أما في محافظة أسيوط، تم التوجيه لأجهزة الري بالمحافظة بسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى الواردة بشأن انسداد الترعة المارة بعزبة طه بجوار كوبري السوالم البحرية، حيث قامت الإدارة العامة لري أسيوط بتطهير الترعة وحسم الشكوى.