قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشير التابعي: منتخب مصر لم يستفد من ودية جنوب أفريقيا.. وحمزة عبدالكريم كان يستحق المشاركة أساسيًا
غارات روسية مكثفة تستهدف البنية التحتية الصناعية والموانئ الأوكرانية
8 مواجهات تفتح باب المنافسة.. كيف تبدأ رحلة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر؟
مصرع عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية بالشرقية
إصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة ملاكي بمحطة الأتوبيس الترددي السخنة
وزير الزراعة يتوجه إلى مدريد للمشاركة في افتتاح معرض «فروت أتراكشن 2026» بمشاركة مصرية واسعة
سعر الدولار واليورو الآن.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين
بصورة من طفولته وإهداء بخط اليد.. محمد بن زايد يوجه رسالة للمعلمين في يومهم العالمي
في ذكرى النصر ويوم المعلم ..|التعليم تحتفل بانتصارات أكتوبر بفيلم تسجيلي
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصار أكتوبر
البيضاء بـ87 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين
مسؤولون باكستانيون بارزون يصلون السعودية للمشاركة في محادثات دفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: نتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة للمتابعة

وزير الري: نتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة للمتابعة
وزير الري: نتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة للمتابعة
أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين، في إطار منظومة دقيقة للمتابعة على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك عقب تلقي وزير الري تقريرا من رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري المهندسة إيمان عبدالعزيز، لاستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وقال الدكتور سويلم إن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية، بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى، وأنه حال تلقي أي شكاوى، فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فوري وفعال لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.. مؤكدا دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين.

جدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن الوزارة بحثت 1209 شكاوى وطلبات واستغاثات خلال شهر سبتمبر الماضي، وأن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية سبتمبر 2026 بلغت 98.22%.

وقد وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة، أجهزة الري المختصة بمحافظة البحيرة لسرعة اتخاذ اللازم حيال تضرر الأهالي من استخدام الأطفال لماسورة (بدالة) مصرف جبارس للعبور عليها، حيث تم بحث الشكوى على الطبيعة بمعرفة هيئة الصرف، وتم التوجيه من وزير الري بالتحرك الفوري وعمل "عداية" لمرور الأطفال، لحين الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الكوبري الواقع على مصرف جبارس.

وفي محافظة القليوبية، تم التوجيه لأجهزة الري بالمحافظة بسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى الواردة بتضرر الأهالي من عدم وصول مياه الري وعدم تطهير ترعة الصيصة الجديدة بمركز شبين القناطر، حيث تمت المعاينة وتطهير الترعة ووصول المياه خلال دور العمالة المقرر.

أما في محافظة أسيوط، تم التوجيه لأجهزة الري بالمحافظة بسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى الواردة بشأن انسداد الترعة المارة بعزبة طه بجوار كوبري السوالم البحرية، حيث قامت الإدارة العامة لري أسيوط بتطهير الترعة وحسم الشكوى.

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم منظومة الشكاوى بالوزارة رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري المهندسة إيمان عبدالعزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

مصطفى شوبير

شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

ترشيحاتنا

الذهب يرتفع بشكل طفيف مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

الذهب يرتفع بشكل طفيف مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

ذكرى نصر أكتوبر

وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة وشعب مصر بذكرى نصر أكتوبر

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من أسهم التكنولوجيا وتراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من أسهم التكنولوجيا وتراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

بالصور

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

جوهرة تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل

فستان بسعر خرافي.. إطلالة غادة عبد الرازق في حفل زفاف تلفت الأنظار

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد