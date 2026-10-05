نواب عن توجيهات الرئيس السيسي بتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية: تدعم التكامل الاقتصادي

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل توجها مهما لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، ودعم قدرتها على تحقيق معدلات أكبر من النمو والتنمية.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي، خلال كلمته في منتدى "العلمين – أفريقيا للأعمال"، على أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعكس إدراكا لأهمية إزالة العوائق أمام حركة التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية، بما يساهم في زيادة التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأفريقية.

وأشار إلى أن التنفيذ الفعلي للاتفاقية يمكن أن يتيح فرصا أكبر أمام القطاع الخاص، ويدعم حركة الاستثمارات، ويعزز سلاسل الإمداد والإنتاج داخل القارة، بما يساعد على تحقيق قيمة مضافة للاقتصادات الأفريقية وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال النائب عادل اللمعي، إن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أهمية الانتقال من مرحلة الاتفاقيات والأطر النظرية إلى خطوات تنفيذية ملموسة، تستفيد منها الشعوب الأفريقية، خاصة في ظل ما تمتلكه القارة من موارد طبيعية وبشرية وأسواق واعدة.

مصر تمتلك دورا مهما في دعم مسار التكامل الاقتصادي

وأوضح أن مصر تمتلك دورا مهما في دعم مسار التكامل الاقتصادي الأفريقي، من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم التنمية والاستقرار في القارة.

وشدد على أن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية يمثل خطوة محورية نحو بناء سوق أفريقية أكثر ترابطا وقدرة على المنافسة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للقارة.