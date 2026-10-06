محافظ الغربية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر.. صور

شهد النصب التذكاري بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم وضع اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية ويرافقه اللواء رشاد فاروق مدير الأمن ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وضع اكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول في إطار المشاركة الوطنية والاحتفال بنصر أكتوبر والاحتفالات عيد القومي للمحافظة.

احتفالات نصر أكتوبر والاحتفالات عيد القومي

وجاء ذلك تزامنا مع تقديم العرض العسكري وحضور لفيف من وكلاء الوزارات والمديريات والصحفيين والإعلاميين .

احتفالات شعبية



من ناحية أخرى هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر أكتوبر سيظل خالدًا في وجدان المصريين، ورمزًا للعزة والكرامة والإرادة الوطنية.

بطولات وتضحيات الجيش

وأكد محافظ الغربية أن بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن، وتجسد قدرة المصريين على تحقيق النصر وصون مقدرات الوطن.

دعم برقيات تهنئة نصر اكتوبر

كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة، متمنيًا لمصر وشعبها وقواتها المسلحة دوام الأمن والاستقرار والتقدم.