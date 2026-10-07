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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تكشف تفاصيل الدرجات المخصصة للإمتحانات الشهرية لطلاب صفوف النقل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحانات الشهرية مخصص لها درجات في أعمال السنة لطلاب صفوف النقل

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه في جميع صفوف المرحلة الابتدائية ، يخصص للاختبار الشهري 15 درجة من اجمالي مجموع الطالب الذي يبلغ 100 درجة

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في صفوف النقل  بالمرحلة الإعدادية “الصفين الأول والثاني الإعدادي” ، يخصص أيضا للإختبار الشهري 15% من مجموع الدرجات البالغ 100 درجة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "عام"  ، فيخصص للاختبار الشهري 15% من مجموع الطالب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني بكالوريا ، يخصص للتقييم الشهري 20% من مجموعه

وبدأت الصفحات الرسمية للمدارس في إعلان جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 ، والتي تعد أولى الامتحانات الشهرية التي يتم عقدها لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2026 / 2027

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2026

وبحسب امتحانات شهر اكتوبر 2026 المعلن في مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا ، تبدأ الامتحانات 18 أكتوبر 2026 

امتحانات شهر اكتوبر 2026

وشددت المدارس على أن تصوير امتحانات شهر اكتوبر 2026 مسئولية الإدارة التعليمية

وقالت المدارس : تشمل أسئلة امتحانات شهر اكتوبر 2026 أجزاء المقرر التي تم تدريسها اعتبارا من الأسبوع الثاني من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع الخامس

وأوضحت المدارس ، أنه سيتم عمل 3 نماذج من امتحانات شهر اكتوبر 2026 لكل مادة على ان تكون الأسئلة للثانوي 50 % مقالي و50% اختيار من متعدد

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم صفوف النقل

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