التعليم تكشف تفاصيل الدرجات المخصصة للإمتحانات الشهرية لطلاب صفوف النقل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحانات الشهرية مخصص لها درجات في أعمال السنة لطلاب صفوف النقل

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه في جميع صفوف المرحلة الابتدائية ، يخصص للاختبار الشهري 15 درجة من اجمالي مجموع الطالب الذي يبلغ 100 درجة

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية “الصفين الأول والثاني الإعدادي” ، يخصص أيضا للإختبار الشهري 15% من مجموع الدرجات البالغ 100 درجة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "عام" ، فيخصص للاختبار الشهري 15% من مجموع الطالب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني بكالوريا ، يخصص للتقييم الشهري 20% من مجموعه

وبدأت الصفحات الرسمية للمدارس في إعلان جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 ، والتي تعد أولى الامتحانات الشهرية التي يتم عقدها لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2026 / 2027

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2026

وبحسب امتحانات شهر اكتوبر 2026 المعلن في مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا ، تبدأ الامتحانات 18 أكتوبر 2026

امتحانات شهر اكتوبر 2026

وشددت المدارس على أن تصوير امتحانات شهر اكتوبر 2026 مسئولية الإدارة التعليمية

وقالت المدارس : تشمل أسئلة امتحانات شهر اكتوبر 2026 أجزاء المقرر التي تم تدريسها اعتبارا من الأسبوع الثاني من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع الخامس

وأوضحت المدارس ، أنه سيتم عمل 3 نماذج من امتحانات شهر اكتوبر 2026 لكل مادة على ان تكون الأسئلة للثانوي 50 % مقالي و50% اختيار من متعدد