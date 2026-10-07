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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحدث الوزراء: 10 ملايين مشاهدة لموقع "منتدى مصر 2026" و50 ألف مسجل في 5 أيام

متحدث الوزراء: 10 ملايين مشاهدة لموقع "منتدى مصر 2026" و50 ألف مسجل في 5 أيام
متحدث الوزراء: 10 ملايين مشاهدة لموقع "منتدى مصر 2026" و50 ألف مسجل في 5 أيام
أ ش أ

 قال المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الموقع الإلكتروني لـ "منتدى مصر 2026" الذي أطلق يوم الخميس الماضي شهد إقبالًا لافتًا؛ إذ تجاوز عدد مشاهداته 10 ملايين مشاهدة خلال الأيام الخمسة الأولى فقط، بإجمالي عدد زائرين تخطى 650 ألف زائر،فيما تجاوز عدد المواطنين المسجلين على الموقع 50 ألف مواطن.

وأوضح المتحدث أن إطلاق الموقع يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيلاء الرأي العام أهمية قصوى، والتفاعل مع شواغله وتساؤلاته بقدر واسع من المكاشفة والرؤية المستقبلية.

وأطلق مجلس الوزراء يوم الخميس الأول من أكتوبر الحالي، الموقع الإلكتروني لـ "منتدى مصر 2026"، المقرر انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، ليكون منصة تفاعلية للتعريف بالمنتدى ومحاوره وفعالياته، وإتاحة المجال أمام المواطنين والخبراء والمتخصصين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المسجلين طرحوا أكثر من 10 آلاف فكرة ومشاركة، جرت مراجعة ونشر ما يزيد على 2500 منها على موقع المنتدى، موزعة على 19 قطاعًا، وحققت إجمالي 275604 مشاهدات، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تعكس اهتمامًا واضحًا من المواطنين بملفات قطاعات التعليم، والشباب والرياضة، والثقافة والإعلام، وسوق العمل.

وفيما يتعلق بتوزيع المشاركات، أشار إلى أن قطاع التعليم جاء في المقدمة، تلاه قطاع الثقافة والإعلام، ثم قطاع سوق العمل، فيما تصدّر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطاعات من حيث المشاهدات بنحو 95270 مشاهدة، رغم مجيئه في المرتبة الخامسة من حيث عدد المشاركات.

وأكد المتحدث الرسمي أن الموقع يمثل منصة متكاملة تتيح التعرف على محاور المنتدى وأجندة جلساته، ومتابعة أبرز فعالياته ومخرجاته وتحديثاته أولًا بأول، إلى جانب ركن إعلامي يضم أهم الأخبار والفيديوجراف والإنفوجراف، ومركز للوثائق، فضلًا عن خدمة "شارك برأيك" التي تتيح التسجيل وطرح المقترحات حول القضايا المطروحة للنقاش.

ودعا المستشار محمد عادل، المواطنين والخبراء والمتخصصين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدى عبر الرابط https://EgyptForum.gov.eg، والمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم، إسهامًا في صياغة أولويات المرحلة المقبلة.

المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء منتدى مصر 2026 الرئيس عبد الفتاح السيسي

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