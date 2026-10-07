جامعة بنها تنظم قافلة زراعية بقرية المنشأة الكبري بكفر شكر

نظمت جامعة بنها قافلة زراعية بقرية المنشأة الكبري بمركز كفر شكر ، وذلك في إطار دورها المجتمعي والخدمي.

وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور السيد خاطر عميد كلية الزراعة.



وقال الدكتور محمد شعبان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن القافلة تمت بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، واستهدفت تقديم الدعم لأهالي القرية من النواحي العلمية والفنية لمحاصيل الموالح وطرق مكافحة الأمراض التي تصيبها وطرق تربية الدواجن وكيفية الوقاية من الأمراض بالإضافة الى تقديم الدعم والمشورة والاستشارات للمزارعين.

وشارك بالقافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس من كلية الزراعة هم الدكتور خالد السيد أستاذ ورئيس قسم النبات ، والدكتور أسامة حسن الأستاذ بقسم الانتاج الحيواني ، والدكتور محمد أحمد الأستاذ المساعد بقسم الانتاج الحيواني ، والدكتور محمد فاضل المدرس بقسم المحاصيل ، والدكتور فتحي جوده المدرس بقسم البساتين فرع الفاكهة ، والدكتورة لمياء علي المدرس بقسم الهندسة الزراعية ، والأستاذ محمد سليمان مسئول السلامة والصحة المهنية.