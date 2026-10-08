محافظ دمياط يحتفل مع كبار السن باليوم العالمي للمسنين

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، زيارة إلى جمعية البر والتقوى بمدينة دمياط الجديدة، للمشاركة في الاحتفال بـاليوم العالمي للمسنين، وذلك بحضور طارق الشوربجي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط.

وتفقد المحافظ، على هامش الاحتفال، القافلة الطبية المخصصة للكشف على المسنين، والتي نُظمت في إطار جهود المشاركة المجتمعية، للاطمئنان على الحالة الصحية لكبار السن وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، كما قام بتوزيع الهدايا على نزلاء دار البر والتقوى المصرية.

وشهدت فعاليات الاحتفال السلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عدد من فقرات الإنشاد الديني والفقرات الغنائية والاستعراضية، وسط أجواء احتفالية مميزة.

وخلال كلمته، أعرب محافظ دمياط عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الإنسانية، مؤكدًا أنها تمثل فرصة لتجديد مشاعر الإجلال والتقدير لآبائنا وأمهاتنا من كبار السن، والاحتفاء برحلة عطائهم الممتدة، وما قدموه من جهود وتضحيات أسهمت في بناء أسرهم ومجتمعهم، ومهدت الطريق أمام الأجيال الحاضرة والمقبلة.

ووجه المحافظ خالص التحية والتقدير لكبار السن، مؤكدًا أنهم أصحاب فضل علينا، وأن ما يحملونه من خبرات وتجارب وقيم يمثل ثروة حقيقية للمجتمع، وجسرًا تتواصل من خلاله الخبرات والقيم بين الأجيال.

وفي ختام الاحتفال، تسلم الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، درعًا تكريميًا، تقديرًا لحرصه على مشاركة آبائنا وأمهاتنا من كبار السن احتفالهم، وإدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم، كما قام بتكريم عدد من كبار السن، وتسليمهم دروعًا تقديرًا لما قدموه من عطاء وجهد على مدار حياتهم.