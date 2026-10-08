معهد الفلك: الإثنين المقبل غرة شهر جمادي الأولى

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور باسم نبوي، أن يوم الاثنين المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري سيكون غرة شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا، وفقا للحسابات الفلكية.

وأوضح المعهد - في بيان صادر عن قسم أبحاث الشمس والفضاء - أن هلال شهر جمادى الأولى سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة السادسة و51 دقيقة مساء بعد غد /السبت/ بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي، وهو اليوم السابق ليوم الرؤية.

ومن جانبها.. قالت الدكتورة منار العبادي رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، إن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 20 دقيقة، وفي سماء القاهرة لمدة 13 دقيقة بعد غروب شمس يوم الأحد 11 أكتوبر، الموافق 29 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجريا، وهو يوم الرؤية.

وأشارت إلى أن مدة بقاء الهلال بعد غروب الشمس ستتراوح في باقي محافظات مصر بين 12 و20 دقيقة، بينما تتراوح في العواصم والمدن العربية والإسلامية بين دقيقتين و35 دقيقة.

وأكدت الحسابات الفلكية أن يوم الإثنين 12 أكتوبر سيكون بداية شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا، على أن يُحسم موعد بدء الشهر وفقا للرؤية الشرعية للهلال.