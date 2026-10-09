أسعار اللحوم والأسماك والدواجن بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعه، متابعة مستمرة من المواطنين لأسعار السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، بالتزامن مع حركة البيع والشراء اليومية.

وتأتي الأسعار وفقًا للقائمة الاسترشادية المعلنة من الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، مع إمكانية وجود اختلافات محدودة بين الأسعار من منطقة إلى أخرى، وفقًا لنوع المنتج وجودته ومكان البيع.

أسعار الدواجن واللحوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 110 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 130 جنيهًا، وسجل كيلو الفراخ الأمهات نحو 100 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الصدور المخلية نحو 170 جنيهًا، فيما سجل كيلو اللحوم السوداني 280 جنيهًا، ووصل سعر كيلو اللحوم البلدي إلى 350 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو اللحوم البرازيلي نحو 275 جنيهًا.

أسعار البيض

وفيما يخص البيض، سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 140 جنيهًا، بينما بلغت كرتونة البيض الأحمر 130 جنيهًا، في حين سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 150 جنيهًا.

أسعار الأسماك

وتضمنت قائمة الأسعار عددًا من أنواع الأسماك، حيث سجل كيلو السمك البلطي نحو 120 جنيهًا، بينما تراوح سعر البلطي المتوسط بين 75 و90 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر كيلو البوري نحو 220 جنيهًا، وسجل الماكريل المجمد نحو 175 جنيهًا، كما بلغ سعر المكرونة المجمدة 175 جنيهًا.

وتراوح سعر السردين الطازج بين 85 و100 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر السردين المجمد بين 120 و150 جنيهًا.

وسجل الجمبري المستورد نحو 700 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه، والجمبري الجامبو بين 450 و550 جنيهًا للكيلو.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الأسواق ومراقبة حركة تداول السلع الغذائية، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ووضوح الأسعار أمام المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.