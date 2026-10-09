قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطوط الجوية السعودية: استشهاد قائد إحدى طائراتنا في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي
الصحة تغلق 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في الفيوم
الخطوط السعودية: مقتل أحد موظفينا في واقعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض
محافظ قنا ينعي النائبة أماني أبوسحلي عضو مجلس النواب
رحيل أماني أبو سحلي..نائبة قنا حوّلت مأساة الثأر إلى رسالة للسلام
الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض
اليمن .. الصليب الأحمر : تلقينا أكثر من 1800 طلبًا للبحث عن مفقودين
مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل بقرية شبرا هارس في طوخ
توكيل مزور وشقة وهمية.. التحقيق مع 3 متهمين بالنصب على مواطن في 6 أكتوبر
أسيوط: تحديث الأحوزة العمرانية لـ11قرية بديروط وأبنوب واعتماد عزبة الشريف
موعد بطولة الفروسية الدولية بالأهرامات.. تفاصيل استعدادات الزراعة البيطرية
وفاة الموزع الموسيقي طارق توكل وهذا موعد تشيع الجثمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار اللحوم والأسماك والدواجن بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة

لحوم ارشيفيه
لحوم ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعه، متابعة مستمرة من المواطنين لأسعار السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، بالتزامن مع حركة البيع والشراء اليومية.

وتأتي الأسعار وفقًا للقائمة الاسترشادية المعلنة من الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، مع إمكانية وجود اختلافات محدودة بين الأسعار من منطقة إلى أخرى، وفقًا لنوع المنتج وجودته ومكان البيع.

أسعار الدواجن واللحوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 110 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 130 جنيهًا، وسجل كيلو الفراخ الأمهات نحو 100 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الصدور المخلية نحو 170 جنيهًا، فيما سجل كيلو اللحوم السوداني 280 جنيهًا، ووصل سعر كيلو اللحوم البلدي إلى 350 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو اللحوم البرازيلي نحو 275 جنيهًا.

أسعار البيض

وفيما يخص البيض، سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 140 جنيهًا، بينما بلغت كرتونة البيض الأحمر 130 جنيهًا، في حين سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 150 جنيهًا.

أسعار الأسماك

وتضمنت قائمة الأسعار عددًا من أنواع الأسماك، حيث سجل كيلو السمك البلطي نحو 120 جنيهًا، بينما تراوح سعر البلطي المتوسط بين 75 و90 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر كيلو البوري نحو 220 جنيهًا، وسجل الماكريل المجمد نحو 175 جنيهًا، كما بلغ سعر المكرونة المجمدة 175 جنيهًا.

وتراوح سعر السردين الطازج بين 85 و100 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر السردين المجمد بين 120 و150 جنيهًا.

وسجل الجمبري المستورد نحو 700 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه، والجمبري الجامبو بين 450 و550 جنيهًا للكيلو.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الأسواق ومراقبة حركة تداول السلع الغذائية، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ووضوح الأسعار أمام المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

الوادي الجديد اسواق اخبار الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عوض تاج الدين

بلاش ابنك يخرج من البيت لو عنده برد.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

اسعار البنزين والسولار

مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك

عداد الكهرباء

أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي

نتنياهو

6:22 صباحا.. مكالمة سرية قبل هجوم 7 أكتوبر بدقائق تفضح أخطر أسرار نتنياهو

الشاب المتهم في الواقعة

شوفت حلم ونفذت جريمتي.. المتهم بإنهاء حياة والديه أمام جهات التحقيق بطنطا.. ومسئول أمني: يدعي الجنون.. صور

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمود عاشور

محمود عاشور يبلغ لجنة الحكام بقراره النهائي بشأن الاستقالة

ترشيحاتنا

محافظ الوادي الجديد

إعادة تشغيل وصيانة بئر 44 الزراعي في باريس بالوادي الجديد

طقس اليوم

طقس الوادي الجديد اليوم الجمعه ..انخفاض في الحرارة وبرودة ليلًا

لحوم ارشيفيه

أسعار اللحوم والأسماك والدواجن بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد