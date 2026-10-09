مصرع سيدة على يد زوجها تحت تأثير المخدر بأسوان

لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها بعد أن أقدم على قتلها باستخدام سكـ ين نتيجة وجود خلافات أثرية بينهما وذلك بإحدى القرى التابعة لمركز دراو شمال أسوان، وتم نقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة العمومية .

وكانت الأجهزة المختصة تلقت إخطارًا بالحادث، وعلى الفور تم إخطار ضباط مباحث مركز شرطة دراو، للانتقال إلى موقع الواقعة وكشف ملابساتها، والوقوف على أسباب الحادث وظروفه.

وتبين من شهود عيان بالمنطقة، أن الزوج من متعاطي المخدرات "مخدر الشابو" وأقدم على فعلته، وهو تحت تأثير المخدرات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة .