قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إهانة لإسرائيل.. تل أبيب تنتقد فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام
الحكم محمد عادل :تصريح الاحتواء تم تحريفه
النصب الإلكتروني يهدد حساباتك البنكية.. كيف تحمي أموالك أثناء التسوق عبر الإنترنت؟
حكاية رحلة وطن.. مشروعات واستثمارات تجاوزت 15 تريليون جنيه خلال 12 سنة بمصر
سعر الدولار في البنوك الآن
هتلر حل المسألة .. كاتب يهودي يفجر جدلا بتصريحات عن المحرقة النازية
مش خايف ولم أتردد.. مدرب الزمالك السابق يوضح موقفه من الظهور عبر قناة الأهلي
خلافات أسرية تنتهي بنحر عنقها .. ضبط قاتل زوجته فى أسوان
«محدش يقدر يحكم الإنتاج».. تصريحات نارية تكشف عشوائية صناعة الدواجن بمصر
أزمة الدواجن تتفاقم.. خلاف بين اتحاد المنتجين ومحافظ القليوبية يصل إلى القضاء
موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري المصري
مقتـ.ل شاب على يد نجل خاله وإصابة اثنين آخرين في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإعلام الماليزي: زيارة الرئيس السيسي تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

الرئيس السيسي ونظيره الماليزي أنور إبراهيم- صورة ارشيفية
الرئيس السيسي ونظيره الماليزي أنور إبراهيم- صورة ارشيفية
خاطر عبادة

سلطت وسائل الإعلام الماليزية الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوالالمبور، التي بدأت اليوم الجمعة وتستمر ثلاثة أيام، والتي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية، حيث تعد مصر سابع أكبر شريك تجاري لماليزيا في أفريقيا، و ارتفاع إجمالي التجارة بين البلدين بنسبة 74.7 في المائة.

بيرناما: زيارة السيسي تدشن مرحلة جديدة

اعتبرت وكالة الأنباء الماليزية بيرناما أن الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى ماليزيا هذا الأسبوع تمثل علامة فارقة في مسار العلاقات الممتدة لقرابة 6 عقود.

ونقلت الوكالة عن الدكتور أحمد بدري عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي وكبير الباحثين في المعهد الدولي للدراسات الإسلامية المتقدمة (IAIS)، قوله إن الزيارة توفر فرصة لتفصيل تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الموقعة في نوفمبر 2024، ومنصة لتحديد مجالات تعاون ملموسة جديدة.

وأوضح أن الفجوة لنحو 3 عقود منذ آخر زيارة لرئيس مصري لا تعني توقف العلاقات، بل تطورت عبر التعليم والتجارة والمؤسسات، مشيراً إلى أن جامعة الأزهر كانت "جسراً فكرياً هاماً للمجتمع المسلم في ماليزيا".

وأضاف: "أرى تطورها توسعاً من روابط التعليم الإسلامي والتضامن بين دول الجنوب إلى التعاون في الصناعة والتكنولوجيا والتنسيق الدبلوماسي بشأن فلسطين".

وتعود العلاقات الدبلوماسية إلى عام 1959 بافتتاح مصر سفارتها في كوالالمبور وماليزيا سفارتها في القاهرة عام 1960.

 وحضر الرئيس الأسبق حسني مبارك قمة مجموعة الـ15 في كوالالمبور عام 1997 وزار ماليزيا رسمياً عام 1979 كنائب للرئيس، فيما زار رئيس الوزراء أنور إبراهيم القاهرة في نوفمبر 2024.

الذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ في الصدارة

قال بدري إن القطاعات المرشحة للنقاش تشمل الذكاء الاصطناعي التطبيقي والتكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة والتكيف المناخي وأشباه الموصلات.

وأشار إلى امتلاك مصر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، وإعلان ماليزيا عن شركة الذكاء الاصطناعي الماليزية وخطة العمل الوطنية 2026-2030، مع التركيز على السلامة والحوكمة.

ويشمل التعاون المقترح تطبيقات في التعليم والصحة والزراعة واللوجستيات، مثل التعلم الرقمي بالعربية والماليزية وتحليلات استهلاك المياه والدعم الإداري الصحي تحت إشراف بشري.

وفي الطاقة، يشمل التعاون تكنولوجيا الشمس وتخزين البطاريات وكفاءة الطاقة وإدارة الشبكات، وفي المناخ بحوثاً مشتركة حول أمن المياه والزراعة المقاومة للمناخ وحماية البنية التحتية.

 أما في أشباه الموصلات فيبدأ بتدريب المهندسين وتصميم الرقائق والبحوث الجامعية مع مراعاة الجدوى التجارية والطاقة والبنية التحتية.

فلسطين محور مشترك

توقع بدري أن تحظى فلسطين باهتمام خاص، مع ضرورة الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة عبر التعليم والصحة ورأس المال البشري، مقترحاً إطار تعاون ثلاثي تحدد فيه فلسطين أولوياتها، وتتولى مصر تنسيق الوصول واللوجستيات، وتساهم ماليزيا بالتدريب والخبرة والتمويل، مؤكداً أن إعادة بناء المدارس والمستشفيات تحتاج كوادر وتمويلاً وتشغيلاً مستداماً.

بيرناما: التعاون المصري الماليزي مفتاح لدعم فلسطين

من جانبه، أكد البروفيسور فار كيم بنج، مدير معهد دراسات الآسيان والدولية (IINTAS)، أن التعاون الاستراتيجي يملك إمكانات لتعزيز الدعم الدولي لفلسطين وفق القانون الدولي، موضحاً تكامل خبرة ماليزيا في حوار آسيان وبناء التوافق مع خبرة مصر العربية والأفريقية ومعرفتها المباشرة بفلسطين.

وقال بالتزامن مع الزيارة يومي 9 و10 أكتوبر، الأولى لرئيس مصري منذ 3 عقود: "للعلاقات قيمة تتجاوز الثنائي، بإمكانهما ربط دبلوماسية جنوب شرق آسيا بغرب آسيا".

وأشار إلى مستويين للدعم: قصير الأجل للمساعدات الأساسية (غذاء ودواء ورعاية ومياه وحماية طفل)، ومتوسط وطويل الأجل لإعادة إعمار غزة بمعالجة الجذور السياسية لتحقيق سلام عادل، موضحاً أن ماليزيا تساهم بالخبرات والموارد ومصر بميزة الموقع واللوجستيات، معتبراً عضوية البلدين في البريكس (مصر عضو كامل منذ يناير 2024 وماليزيا شريك منذ يناير 2025) قناة إضافية للدعوة لتعددية متوازنة واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين.

 زيارة تاريخية وقفزة تجارية

أبرزت صحيفة ذا ستار أن السيسي وصل الجمعة 9 أكتوبر في زيارة دولة ليومين بدعوة من الملك السلطان إبراهيم، وهي الأولى له منذ 2014، تشمل استقبالاً رسمياً ولقاء مع الملك ومأدبة رسمية ومحادثات ثنائية مع أنور إبراهيم لمراجعة التعاون والقضايا الإقليمية وتوقيع مذكرات تفاهم تؤسس للشراكة الاستراتيجية.

وأشارت صحف “بيزنس توداي” و"ذا فايبس" وموقع “ماليزيا تشينا إنسايت” إلى أن الزيارة تأتي مع نمو تجاري بنسبة 74.7% إلى 3.49 مليار رينجت (0.87 مليار دولار) بين يناير وأغسطس 2026، مقارنة بـ 3.08 مليار رينجت (0.72 مليار دولار) في كامل 2025، حين كانت مصر سابع أكبر شريك لماليزيا في أفريقيا بصادرات ماليزية 2.55 مليار رينجت وواردات 0.53 مليار رينغيت.

زيارة السيسي إلى ماليزيا وسائل الإعلام الماليزية تبرز زيارة السيسي كوالالمبور ماليزيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

الجامع الأموي في حلب

بعد 13 عاما من الإغلاق.. الجامع الأموي الكبير في حلب يستعيد مكانته التاريخية

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

ترشيحاتنا

رؤية الهلال

دار الإفتاء: استطلاع هلال شهر جمادى الأولى يوم الأحد المقبل

خطيب المسجد الحرام

مسئولية الكلمة.. خطيب المسجد الحرام: ما تكتبه أو تشاركه عبر المنصات الرقمية تحاسب عليه

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: جنودنا البواسل جسدوا الإيمان والأخذ بالأسباب في تحقيق النصر

بالصور

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد