رئيس حزب إسرائيلي: اغتيال خامنئي الأب كان خطأً ولم يخدم مصالح تل أبيب

قال رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، يائير غولان، إن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، في بداية الحرب الأخيرة، كان خطأً، معتبرًا أن العملية لم تخدم المصالح الإسرائيلية.

ونقل موقع «واي نت» الإسرائيلي عن غولان قوله، خلال مقابلة مع يوسي يهوشوا في برنامج «شيشي تربوت» بمدينة ريشون لتسيون، إنه يعتقد بشكل قاطع أن اغتيال خامنئي كان خطأً، موضحاً أن موقفه لا يرتبط بما إذا كان المرشد الإيراني يستحق الموت من عدمه، وإنما بتقديره أن اغتياله لم يكن في مصلحة إسرائيل.

وأضاف غولان أن وجود قائد مسنّ وذي خبرة كان يحمل، من وجهة نظره، ميزة معينة، مشيرًا إلى أن خامنئي كان يبلغ من العمر 86 عامًا آنذاك.