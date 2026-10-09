تمارا حداد: جهود مصر لتقديم المساعدة للفلسطينيين عظيمة.. والقاهرة تتحرك لإغاثة أهل غزة

قالت الدكتور تمارا حداد، الباحثة السياسية من رام الله، إن الجهود المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة تمثل دورًا مهمًا وملحوظًا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان، مشيدة بإطلاق حملة «شتاء دافئ» التابعة للجنة المصرية لتوفير الاحتياجات الأساسية للأهالي مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ فصل الشتاء سيكون صعبًا على الفلسطينيين، لا سيما مع غياب أفق واضح لإعادة الإعمار حتى الآن.

وأوضحت، أن الحملة تمثل جزءًا من منظومة المساعدات الرامية إلى تخفيف وطأة التحديات المعيشية، من خلال توفير الخيام والأغطية وغيرها من المستلزمات المرتبطة بمواجهة البرد.

وأشارت حداد إلى أن الحملة المصرية تحتاج إلى دعم من الدول الأخرى، بما يعزز الجهود الإنسانية الرامية إلى إنقاذ المواطنين في قطاع غزة ومساعدتهم على مواجهة التحديات المتزايدة خلال فصل الشتاء.

ولفتت إلى أن غياب الضغوط السياسية الكافية لإيجاد أفق سياسي يزيد من صعوبة الأوضاع، معتبرة أن المساعدات الإنسانية يمكن أن تمثل بُعدًا مهمًا في الجهود الرامية إلى فتح الطريق أمام آفاق سياسية وتسويات نهائية في القطاع.