اليوم.. ديفيلية مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بشارع محمد علي

تنطلق في الرابعة عصر اليوم السبت، فعاليات الديفيلية للدورة ال٢٦ من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، بمشاركة جميع الفرق المصرية والعربية والأجنبية، من أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم بشارع محمد علي.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة و اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبمشاركة قيادات وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد عصام نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من القيادات الثقافية والفنية، إلى جانب الوفود والفرق المشاركة.

ويشهد قصر ثقافة الإسماعيلية، في الثامنة مساء الأحد ١١ أكتوبر، الافتتاح الرسمي للمهرجان، وتأتي الدورة ال٢٦ بمشاركة فرق فنية م عدد من الدول العربية والأجنبية، في مقدمتها روسيا ورومانيا والأردن ولبنان وإندونيسيا والجزائر والسودان، وتنزانيا إلى جانب الفرق المصرية التي تمثل عددًا من المحافظات والمناطق، بما يعكس تنوع الفنون الشعبية واختلاف المدارس التراثية التي تحملها كل دولة وشعب.

وتضم قائمة الفرق المصرية المشاركة فرق أسوان وبني سويف وكفر الشيخ والحرية بالإسكندرية والعريش، إلى جانب أطفال الإسماعيلية وفرق ذوي الهمم، لتقديم عروض فنية تستلهم التراث الشعبي المصري، وتعبر عن العادات والتقاليد والموروث الثقافي لمختلف البيئات المصرية.

وتشهد شوارع الإسماعيلية انطلاقة الديفيلية في الرابعة عصر السبت، حيث تتجمع الفرق المشاركة في مسيرة فنية بشارع محمد علي، أمام ديوان عام المحافظة القديم، لتقديم نماذج من الأزياء والاستعراضات والإيقاعات الشعبية التي تتميز بها الدول والمحافظات المشاركة، وسط أجواء احتفالية تتيح لأبناء الإسماعيلية وزوارها متابعة عروض الفرق والتفاعل معها.

وتتواصل الفعاليات الفنية من الاثنين ١٢ أكتوبر حتى الخميس ١٥ أكتوبر، من خلال عروض تقدمها الفرق المشاركة على عدد من المسارح والمواقع الثقافية بالمحافظة، تشمل قصر ثقافة الإسماعيلية، وحديقة الشيخ زايد، والدنفاه، ونادي الأسرة، ونقابة المهندسين، ومدينة فايد، والقصاصين، والقنطرة غرب، وكورنيش النورس.

وتهدف هذه الخريطة المتنوعة للعروض إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لمشاهدة الفنون الشعبية والتعرف على ثقافات الشعوب المشاركة، مع توزيع الفعاليات على عدد من المناطق والمدن، بما يمنح جمهور الإسماعيلية فرصة متابعة العروض بالقرب من أماكن إقامتهم.

ويختتم المهرجان فعاليات دورته ال٢٦ مساء الجمعة ١٦ أكتوبر، في الثامنة مساءً، بحفل ختام يقام بقصر ثقافة الإسماعيلية، بعد أيام من العروض الفنية التي تجمع الفرق المصرية والعربية والأجنبية في احتفالية ثقافية تؤكد دور الفنون الشعبية في التقارب بين الشعوب والحفاظ على التراث الإنساني.

ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية من الفعاليات الثقافية والفنية المهمة التي تشهدها المحافظة، لما يمثله من فرصة للتبادل الثقافي والفني، وإبراز الموروث الشعبي المصري أمام الفرق والوفود الدولية، فضلًا عن تنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالمحافظة.