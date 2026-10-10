أيرلندا تقترح خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي بنسبة 8% بقيمة 141 مليار يورو

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اقترحت أيرلندا خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة بنسبة 8%، مع التركيز على اقتطاع الحصة الأكبر من مجالي التعاون العالمي والتنافسية، بينما تشهد تمويلات الزراعة والتماسك تقلصا طفيفا بنسبة 3% فقط.

ويشمل المقترح أيضا حزمة موارد ذاتية بقيمة 55 مليار يورو سنويا، ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذه الخطة يومي 15 و16 أكتوبر الجاري .. حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وذكرت الشبكة أن أيرلندا -التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- اقترحت تقليص ميزانية التكتل طويلة الأجل القادمة بمقدار 141 مليار يورو، في محاولة لكسب ود الدول "التقشفية" بقيادة ألمانيا.

ومن المرجح أن تشكل ما تُعرف بـ"صيغة التفاوض" ركيزة محورية لضبط إيقاع المحادثات الحساسة بشأن الميزانية عندما يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، حيث تتركز معظم عمليات الخصم في برامج التنافسية الاقتصادية والتعاون العالمي.

وقال وزير الدولة الأيرلندي للشئون الأوروبية، توماس بيرن، الذي يتولى قيادة هذا الملف: "تعمل صيغة التفاوض على تقليل الهوة وتقريب وجهات النظر الكثيرة بين الدول الأعضاء، وتقودنا خطوة إضافية نحو حل ما يُسمى بالمعضلة الثلاثية للميزانية".

وأوضح بيرن أن الاقتراح يحقق توازنا دقيقا بين تمويل الأولويات الجديدة مثل التنافسية والدفاع، وحماية السياسات الأساسية كالزراعة والتماسك، فضلا عن مراعاة الواقع المالي الذي تواجهه كل دولة عضو.

وتخوض حكومات الاتحاد الأوروبي المرحلة الحاسمة والأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار المالي متعدد السنوات للفترة من (2028-2034).

وأضاف بيرن: "أنا على ثقة بأن هذا التعديل في الحجم الإجمالي وإعادة توازن الأولويات يهدفان إلى تلبية تفضيلات الدول الأعضاء، وسيمهدان الطريق للمرحلة المقبلة من المفاوضات".