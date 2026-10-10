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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جوني ديب في مواجهة الأشباح بفيلمه الجديد Ebenezer

جوني ديب
جوني ديب
تقى الجيزاوي

يعود النجم العالمي جوني ديب إلى شاشات السينما من خلال فيلم «Ebenezer»، الذي يقدم معالجة جديدة لرواية «A Christmas Carol» للكاتب البريطاني تشارلز ديكنز، لكن هذه المرة بأجواء تجمع بين الفانتازيا والرعب القوطي، تحت قيادة المخرج تي ويست، المعروف بأفلام الرعب «X» و«Pearl» و«MaXXXine».

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 12 نوفمبر المقبل، بينما حددت شركة باراماونت بيكتشرز يوم 13 نوفمبر موعدًا لطرحه في دور العرض الأمريكية. ويجسد ديب خلال الأحداث شخصية إبنيزر سكروج، الرجل البخيل الذي ارتبط اسمه بإحدى أشهر الحكايات الأدبية عن عيد الميلاد.

جوني ديب يواجه أشباح الماضي والحاضر والمستقبل

تدور أحداث الفيلم في لندن خلال العصر الفيكتوري، حول سكروج الذي يجد نفسه في رحلة خارقة للطبيعة تجبره على مواجهة ماضيه وقراراته وتأثيرها على حياته، بعدما تزوره أشباح عيد الميلاد الماضي والحاضر والمستقبل، في فرصة أخيرة لمراجعة نفسه ومحاولة الوصول إلى الخلاص.

وتحمل النسخة الجديدة رؤية أكثر قتامة من المعالجات التقليدية للرواية، إذ يستفيد المخرج تي ويست من أجواء الأشباح والغموض لتقديم الحكاية بصورة تميل إلى الرعب، مع الاحتفاظ بجوهر قصة ديكنز التي صدرت للمرة الأولى عام 1843.

وكان ديب قد تحدث عن رهبة خوض تجربة تقديم شخصية سكروج، بسبب إعجابه بأداء الممثل أليستر سيم في نسخة «A Christmas Carol» التي عُرضت عام 1951، لكنه رأى أن ذلك لا يمنعه من البحث عن تفاصيل وزوايا مختلفة للشخصية الشهيرة.

ووصف ديب مشاركته في الفيلم بأنها شرف استثنائي، نظرًا لارتباطه بالحكاية منذ طفولته، كما أشاد برؤية تي ويست في تقديم معالجة مختلفة للقصة الكلاسيكية.

نجوم «Ebenezer»

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم إيان ماكيلين في دور جاكوب مارلي، الشريك السابق لسكروج، وروبرت جرينت في دور بوب كراتشيت، وسام كلافلن في دور فريد، وديزي ريدلي، وأندريا رايزبورو، وتراميل تيلمان، إلى جانب إيلي بامبر وآرثر كونتي وهنري لويد هيوز وتشارلي مورفي.

ويتولى ناثانيال هالبرن كتابة السيناريو، مستندًا إلى رواية تشارلز ديكنز، فيما تتولى إيما واتس الإنتاج.

ويُعد الفيلم من أبرز المشاريع السينمائية التي يعود من خلالها جوني ديب إلى إنتاجات هوليوود الكبرى، بعد مشاركته في «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» عام 2018، قبل أن يتجه إلى أعمال أخرى، من بينها الفيلم الفرنسي «Jeanne du Barry»، وتجربته الإخراجية «Modi, Three Days on the Wing of Madness».

جوني ديب فيلم «Ebenezer» اعمال جوني ديب

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