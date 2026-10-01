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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس| حظك اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026.. فرص عمل جديدة

برج القوس
برج القوس
نهى هجرس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كل الأمور.

ونعرض لكم توقعات برج القوس اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

توقعات برج القوس اليوم الأحد 11 أكتوبر  2026

 ابدأ رحلة تطوير ذاتك وستشهد تغييرات مذهلة، عليك بذل جهود متواصلة ودؤوبة لتحقيق ما تصبو إليه

توقعات برج القوس على الصعيد المهني 

ستكون هذه فترة تقدم كبيرة بالنسبة لك، ستُتاح لك فرص عمل جديدة وأفضل، مما سيحفزك طوال اليوم

توقعات برج القوس في الحب والعلاقات    

ستستمتع أنت وشريكك بمستوى عالٍ من التفاهم المتبادل، كما أن حضور التجمعات والمناسبات العائلية سيجعل يومكما أكثر تميزاً

توقعات برج القوس ماليا

من المرجح أن تحقق تقدماً كبيراً في أمورك المالية، سيكون لديك مال وفير وستنفقه بسخاء على أمور تثير اهتمامك وتعود عليك بالنفع على المدى البعيد

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي    

يجب أن تكون بصحة جيدة تماماً، شجاعتك وعزيمتك ستساعدك على الحفاظ على معنوياتك عالية، وهذا سيجنبك جميع الأمراض

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