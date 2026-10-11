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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق وتحويلات مرورية جديدة بالطريق الدولي الساحلي في العلمين الجديدة لتنفيذ نفق C3

تفاصيل التحويلات المرورية
تفاصيل التحويلات المرورية
ايمن محمود

أُعلن جهاز مدينة العلمين الجديد  عن تنفيذ تحويلات مرورية جديدة بمدينة العلمين الجديدة، بالتزامن مع بدء أعمال إنشاء نفق طريق C3 المتقاطع مع الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية – مطروح)، وذلك في إطار التنسيقات المرورية المعتمدة لتنفيذ الأعمال.

غلق بالطريق الدولي 

وتتضمن الإجراءات غلق طريق C3 القبلي بالكامل، مع توجيه القادمين في اتجاه الطريق الساحلي إلى استخدام طريق C23 أمام الكنيسة، ثم طريق C4 أمام أرض المؤتمرات والمعارض، فيما يستمر غلق طريق C3 البحري بالكامل.

كما تشمل التحويلات غلق الاتجاه القبلي بالطريق الدولي الساحلي في المسافة الممتدة من علامة الكيلو 109+260 أمام بوابة مارسيليا، وحتى الكيلو 110+340 أمام جراج التراثية، مع بدء تشغيل التحويلة المرورية المقررة بالقطاع.

وتستمر كذلك أعمال غلق طريق الخدمة في المسافة من محطة بنزين شيل أوت وحتى بداية الحي اللاتيني.

وتهيب مدينة العلمين الجديدة بالمواطنين ومرتادي مدينة العلمين الجديدة، وكذلك الشركات والمقاولين العاملين بالمنطقة، الالتزام بالمسارات البديلة والتعليمات المرورية المعلنة، وتوخي الحذر أثناء القيادة، حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.

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